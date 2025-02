L’exoesquelet que torna la mobilitat a nens amb paràlisi: "És una autonomia que no imaginava que tindria la meua filla ni en els meus millors somnis"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip de 45 investigadors espanyols, repartits entre l’empresa biotecnològica Marsi Bionics, el Centre d’Automàtica i Robòtica del CSIC i els quatre principals hospitals de Madrid, ha desenvolupat Explorer, un innovador exoesquelet infantil d’ús personal. Aquest revolucionari avenç està dissenyat per facilitar l’autonomia i integració, tant a casa com a l’exterior, dels nens que amb prou feines tenen mobilitat a causa de patologies neurològiques com la paràlisi cerebral, el dany cerebral adquirit, la lesió medul·lar o l’atròfia muscular espinal.

Explorer sorgeix com l’evolució d’Atlas, el primer exoesquelet pediàtric del món, desenvolupat per Marsi Bionics i el departament de robòtica del CSIC. Elena García, una de les científiques líders en aquest camp que investigava en el CSIC, va fundar aquesta companyia que des de 2021 comercialitza l’exoesquelet d’ús clínic Atlas, presenti actualment a 7 països. A Espanya ja hi ha 32 dispositius Atlas, principalment en hospitals públics, col·legis d’educació especial i associacions de pacients.

L’èxit d’Atlas i les demandes dels nens que ho van provar per poder utilitzar-lo fora de l’entorn hospitalari van impulsar el desenvolupament d’Explorer. Aquest nou exoesquelet adapta el disseny inicial per al seu ús en la vida quotidiana i està pendent de certificació per l’Agència del Medicament. "Tot va començar quan provem l’exoesquelet Atlas. En posar-se dret amb ell, els nens van recuperar una autonomia que els va permetre jugar, atansar-se a coses, rentar-se les mans, en definitiva integrar-se. Arran de començar a utilitzar-lo, els nens ens demanaven de poder portar-se'l a casa o a l’escola", va explicar García durant la presentació a la seu del CSIC.

L’impacte d’ Explorer en la vida dels nens: el cas de Minerva

Minerva, una nena de 6 anys amb paràlisi cerebral que tot just posseïa control del tronc, el cap o les cames, és un dels exemples del canvi radical que pot suposar Explorer. En tot just 32 sessions al llarg de 4 mesos, Minerva va aconseguir fer passos, pujar a un tamboret per rentar-se les dents, estirar els braços, assolir objectes i menjar sola. "És una autonomia que no imaginava que anava a tenir la meua filla ni en els meus millors somnis", va reconèixer Roli, la mare de Minerva. "Quan la nena va a la cadira de rodes normal va més ficada en si mateixa i quan porta l’exoesquelet és independent. Suposa una millora tremenda per a la vida d’ells i de la família."

Característiques tècniques i beneficis d’ Explorer

Explorer compta amb quatre motors que imiten el funcionament natural del múscul i dos modes de funcionament: una manera d’intenció de moviment, on el dispositiu completa la força de l’usuari per avançar en la marxa; i la manera automàtica, on el moviment és constant a la velocitat seleccionada. A més, incorpora un seient automàtic que permet transformar el dispositiu en una cadira de descans integrada, facilitant l’ús continu i la comoditat del nen en el seu dia a dia. Es preveu que pugui ser utilitzat durant 8 hores seguides.

Un altre avantatge d’Explorer és la seua capacitat per evolucionar amb el creixement del nen, incloent un rang d’edat aproximat des dels 2 fins els 17 anys. Fins ara, existien robots d’aquest tipus per a adults però no hi havia dispositius tan complets per facilitar la mobilitat de nens amb les patologies esmentades. A Espanya hi ha 8.000 nens afectats per aquestes condicions que podrien beneficiar-se d’aquest avenç.

Finançament, certificació i beneficis per a la sanitat pública

El finançament d’Explorer, que ascendeix a 2,2 milions d’euros, procedeix dels fons del PERTE per a la Salut d’Avantguarda promogut pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. S’espera que l’Agència del Medicament aprovi el seu ús abans d’aquest estiu. Un dels reptes serà fer assequible l’exoesquelet, el preu del qual s’ha comparat amb el cost mitjà d’un cotxe.

Els professionals mèdics dels quatre hospitals públics on s’ha emprovat Explorer ja han pogut comprovar que, al marge de la notable millora en la qualitat de vida dels nens, també suposa un estalvi per a la sanitat pública en retardar o fins i tot evitar intervencions de columna o maluc que solen requerir aquests pacients.

"La col·laboració entre el CSIC i Marsi Bionics exemplifica com la transferència de tecnologia pot generar solucions innovadores amb un profund impacte social. Aquest exoesquelet és un testimoni del poder de la ciència quan es posa al servei de les persones", va ressaltar Eloísa del Pino, presidenta del CSIC.