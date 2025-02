Les xarxes socials agreugen i reforcen els trastorns de conducta alimentària, sobretot entre dones joves, segons un estudi

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per un equip d’investigadors de la Universidad de Màlaga ha posat de manifest com les xarxes socials estan agreujant i reforçant els trastorns de conducta alimentària (TCA), especialment entre dones joves. Plataformes com TikTok, Instagram o Twitter s’han convertit en espais on es creguin comunitats que perpetuen comportaments perillosos i augmenten la insatisfacció corporal.

Comunitats que reforcen conductes nocives

Els autors de l’estudi, titulat "Ús problemàtic d’Internet i la seua relació amb els desordres alimentaris" i publicat a la revista científica Frontiers, han destacat com en aquestes xarxes socials s’associa el sobrepès amb conceptes negatius com "greu malaltia", "fracàs" o "ruïna". A més, es renya i insulta els qui no persegueixen la primesa extrema.

Segons el doctor Andrés Fontalba, un dels autors de l’estudi, cada vegada s’observen més patologies d’ansietat i depressió en la consulta clínica, així com un augment dels trastorns de conducta alimentària. El comportament d’aquestes persones amb les xarxes impacta de forma molt negativa, ja que la informació a la que abans costava arribar ara està a l’abast de la mà al mòbil.

Les persones amb TCA troben a internet un grup que comparteix les seues mateixes idees, realitza els mateixos reptes i té el mateix propòsit, la qual cosa empitjora les seues conductes nocives en sentir-se recolzats per la comunitat. A través de les xarxes socials, comparteixen dietes, "trucs" per incrementar la primesa, vídeos i imatges personals amb els seus "progressos" i fins informació sobre com enganyar i ocultar dades a familiars o professionals de la salut.

Estructura piramidal i lideratge autoritari

Els investigadors han trobat que el mètode de comunicació fet servir en aquestes comunitats és "piramidal", amb una persona que ordena i envia, mentre la resta segueix totes les directrius de manera "impositiva" i autoritària.

Així mateix, han observat que la pandèmia del coronavirus va exacerbar l’ús de xarxes socials, la qual cosa va augmentar la insatisfacció corporal i el temor de perdre’s esdeveniments socials o estar absent, agreujant així els trastorns alimentaris.

Anàlisi qualitativa de contingut en xarxes

Per dur a terme l’estudi, els quatre investigadors de la Facultat de Medicina de la Universidad de Màlaga -Claudia Ruiz, Raquel Cueto, José Miguel Pena i Andrés Fontalba- van analitzar de forma qualitativa el contingut amb paraules clau a les xarxes socials més utilitzades per adolescents i joves adults.

Van realitzar un mostreig intencional no aleatori en el qual van analitzar 57 recursos de sis plataformes digitals: TikTok, Instagram, Google blogs, Telegram, Facebook i Twitter. Els recursos seleccionats incloïen vídeos, imatges, entrades de blogs, missatges de xat, arxius en format PDF i descripcions de grups, tots amb contingut que fomenta l’anorèxia i la bulímia en anglès o espanyol.

Recomanacions dels experts

L’estudi també inclou una sèrie de recomanacions per prevenir els trastorns de conducta alimentària i conscienciar la ciutadania dels riscos que comporten. Entre elles, es proposa de fomentar la col·laboració entre professionals de la salut, educadors i plataformes digitals; educar els joves sobre els riscos d’aquest tipus de continguts i la importància d’una imatge corporal saludable; i sol·licitar una legislació més dura per desenvolupar estratègies efectives que protegeixin els individus vulnerables dels efectes perjudicials de l’ús problemàtic d’internet.

Els trastorns de conducta alimentària, com l’anorèxia i la bulímia, són problemes de salut mental cada vegada més freqüents en la societat actual, especialment entre la població jove. Aquests trastorns es caracteritzen per una preocupació excessiva pel pes i la imatge corporal, així com per conductes alimentàries poc saludables i restrictives.

En els últims anys, amb l’auge de les xarxes socials, s’ha observat com aquestes plataformes poden influir negativament en el desenvolupament i manteniment dels TCA. L’exposició constant a imatges i missatges que promouen un ideal de bellesa irreal i poc saludable pot augmentar la insatisfacció corporal i el desig d’assolir una primesa extrema.