Ni Madrid ni Barcelona: aquesta és la ciutat on millor es viu de tot Espanya, segons National Geographic

Una urbs espanyola ha estat reconeguda com la millor ciutat per viure del país per la prestigiosa revista National Geographic. Es tracta de Bilbao, la joia basca que ha captivat per la seua excepcional qualitat de vida i la seua fascinant combinació de tradició, cultura i avantguarda.

Segons el rànquing elaborat per la publicació, Bilbao s’ha posicionat al primer lloc gràcies a diversos factors que la converteixen en un lloc ideal tant per residir com per visitar. La màgia dels seus carrers, la seua vibrant oferta de lleure i la seua exquisida gastronomia han estat claus perquè la ciutat biscaïna s’imposi a altres destacades urbs espanyoles.

Una metamorfosi urbana sense precedents

En les últimes dècades, Bilbao ha experimentat una sorprenent transformació que l’ha catapultat al nivell de les grans metròpolis internacionals. Un dels símbols més emblemàtics d’aquest canvi és el Museu Guggenheim, un edifici avantguardista que ha redefinit l’skyline de la ciutat amb les seues formes cilíndriques i ovalades. Al costat, escultures icòniques com Puppy o Mama, la imponent aranya, s’han convertit en autèntiques icones bilbaïnes.

Però la modernitat no ha eclipsat l’encant tradicional de Bilbao. El Casc Antic, també conegut com a "Las Siete Calles", és un laberint de carrerons entrellaçats que allotgen algunes de les millors experiències que ofereix la ciutat, com la famosa ruta de pintxos, on es pot degustar el més selecte de la gastronomia local.

Un patrimoni monumental i cultural

A més del seu centre històric, Bilbao compta amb un impressionant llegat monumental i cultural. Joies arquitectòniques com la Catedral de Santiago, l’Església de San Nicolás o l’Església dels Sants Juanes són testimoni de la rica herència religiosa de la ciutat. Al seu torn, museus com el Museu de Belles Arts, el Museu Basc o el Museu Marítim ofereixen una immersió en la història i l’art de la regió.

Un altre dels llocs imprescindibles és el Mercat de la Ribera, situat a la vora de la ria de Bilbao. Amb més de 10.000 metres quadrats, ostenta el títol de més mercat cobert d’Europa i va ser reconegut el 1990 pel Llibre Guinness com el mercat municipal d’avituallament més complet.

Temple del futbol i miradors privilegiats

Per als amants de l’esport rei, el Estadio San Mamés és un autèntic temple. Casa de l’Athletic Club, un dels clubs més històrics i populars d’Espanya, aquest recinte és conegut com "La Catedral" per la devoció que desperta entre els seus aficionats.

I si de vistes privilegiades es tracta, Bilbao explica amb 8 miradors que ofereixen panoràmiques espectaculars de la ciutat. Un dels més destacats és l’ubicat a la Muntanya Artxanda, des d’on es pot contemplar una perspectiva única de l’entramat urbà i la ria que el travessa.

Qualitat de vida i encant incomparables

Amb la seua perfecta amalgama de tradició i modernitat, Bilbao s’ha convertit en una destinació de referència tant per viure com per visitar. La seua elecció com la millor ciutat per residir a Espanya per part de National Geographic no fa més que confirmar el que molts ja sabien: que la capital biscaïna ofereix una qualitat de vida i un encant difícilment igualables.

Ja sigui per submergir-se en la seua efervescent vida cultural, disfrutar de la seua exquisida gastronomia o simplement deixar-se seduir per la màgia dels seus carrers, Bilbao és, sense cap dubte, una destinació que enamora i que convida a quedar-s'hi per sempre.