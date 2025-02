Al matí, a la tarda o a la nit: quan és el millor moment per prendre vitamina D?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vitamina D és un nutrient essencial que exerceix un paper crucial en la salut òssia i l’enfortiment del sistema immunitari. Encara que el cos pot produir vitamina D a través de l’exposició a la llum solar, moltes persones a Espanya no obtenen suficient a través de la dieta o la llum solar, el que fa necessari prendre suplements diaris. Però, quin és el millor moment del dia per prendre vitamina D?

La importància de la vitamina D per a la salut

La vitamina D ajuda el cos a absorbir el calci i el fosfat dels aliments, nutrients essencials per mantenir ossos, dents i músculs forts. També juga un paper important en el funcionament dels ronyons i les glàndules paratiroides. La deficiència de vitamina D pot portar a problemes de salut com ossos febles i fràgils, dolor ossi i muscular, i un risc més gran de fractures, especialment en persones grans.

Fonts naturals de vitamina D

La principal font de vitamina D és la llum solar. El cos produeix vitamina D quan la pell s’exposa als rajos UV-B, fins i tot en dies ennuvolats. L’exposició solar és més efectiva entre les 11:00 i les 15:00 hores. Tanmateix, durant l’hivern, quan la pell està majorment coberta, la quantitat de vitamina D que es produeix és significativament menor. A més, la capacitat de la pell per produir vitamina D disminueix amb l’edat.

Una petita part de la vitamina D també prové de la dieta, a través d’aliments com a peix gras (salmó, tonyina, verat), oli de fetge de bacallà, carn de cap de bestiar, formatge i ous. A Espanya, alguns aliments com la margarina i certs olis de cuina estan fortificats amb vitamina D.

Qui necessita suplements de vitamina D?

Certs grups de persones tenen un risc més gran de deficiència de vitamina D i poden necessitar prendre suplements diaris:

Nens de fins 3 anys

Dones de pell clara majors de 50 anys

Homes de pell clara majors de 70 anys

Persones amb pell fosca de totes les edats

Dones embarassades

El millor moment per prendre suplements de vitamina D

Els suplements de vitamina D estan disponibles en forma de gotes, càpsules o comprimits. Es recomana triar la forma D3, que és la forma més activa de la vitamina D. La vitamina D és una vitamina liposoluble, la qual cosa significa que s’absorbeix millor en presència de greixos o olis. Per tant, es recomana prendre els suplements de vitamina D durant o després d’un àpat que contingui alguna cosa de greix, com l’esmorzar, el dinar o el sopar.

Quant al moment específic del dia, no hi ha una diferència significativa entre prendre la vitamina D al matí, al migdia o a la nit. Tanmateix, és important triar un moment consistent cada dia per convertir-lo en un hàbit i evitar oblidar la dosi diària.

Dosis recomanades de suplements de vitamina D

Fins als 70 anys, es recomana prendre un suplement de vitamina D de 10 micrograms al dia. A partir dels 70 anys, la dosi recomanada augmenta a 20 micrograms al dia. Per a les persones amb més risc de fractures òssies, els metges poden recomanar prendre 20 micrograms al dia fins i tot abans dels 70 anys.

La vitamina D és essencial per a la salut òssia i el sistema immunitari. Encara que el cos pot produir vitamina D a través de l’exposició a la llum solar, moltes persones a Espanya no obtenen suficient i poden necessitar prendre suplements diaris. El millor moment per prendre suplements de vitamina D és durant o després d’un àpat que contingui alguna cosa de greix, ja sigui al matí, al migdia o a la nit. És important triar un moment consistent cada dia i seguir les dosis recomanades segons l’edat i les necessitats individuals.