De París a Nova York via Lleida

Ja no queden entrades des de fa moltes setmanes per als quatre concerts que oferirà l’orquestra New York Philharmonic del 13 al 16 de març al Lincoln Center de la ciutat dels gratacels. Quatre cites que dirigirà el prestigiós director d’origen veneçolà Gustavo Dudamel, juntament amb la no menys reconeguda internacionalment pianista xinesa Yuja Wang com a solista. Interpretaran un repertori amb un atractiu afegit: tota una estrena mundial. Una peça titulada Sémiramis que, més de cent anys després que fos composta, ha pogut confirmar-se que era del compositor i pianista francès Maurice Ravel (1875-1937) gràcies al que va ser un dels seus grans amics i col·lega musical, el lleidatà Ricard Viñes. “Després de molts anys en parador desconegut, la partitura va aparèixer l’any 2000 en una subhasta pública i va acabar a la Biblioteca Nacional de París, però sense firmar, fet que sempre ha donat peu a dubtar sobre l’autoria o si era una còpia d’un altre autor”, va explicar a SEGRE el musicòleg de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, comissari de la celebració aquest 2025 a Catalunya de l’Any Ricard Viñes (vegeu el desglossament). Bernadó, un dels màxims especialistes en la vida i obra de Viñes, va rebre l’any passat l’encàrrec dels responsables de la Ravel Edition –un gran projecte editorial de l’edició revisada de les obres del famós autor del Bolero– de provar de confirmar que el que va ser gran amic del pianista lleidatà va compondre Sémiramis el 1902. I Bernadó ho va aconseguir després de descobrir una referència a la composició de Ravel als diaris personals de Viñes. “S’hi pot llegir una anotació del músic lleidatà del mes d’abril del 1902 en la qual recorda que tal dia Ravel, que encara estudiava al Conservatori de París, va donar a conèixer Sémiramis en un assaig davant altres estudiants del centre”, va afirmar el professor d’Història de la Música de la Universitat de Lleida.

Mesos després de la troballa, el mateix Bernadó ha estat convidat a aquesta world premiere musical el 13 de març al Lincoln Center for the Performing Arts, al costat de Central Park, per assistir a la primera interpretació de Sémiramis ja oficialment com a obra de Ravel. Dos dies abans participarà al consolat francès a Nova York en una taula redona en la qual parlarà d’aquesta connexió entre Ravel i Viñes, poc després d’inaugurar-se en una galeria novaiorquesa una exposició amb documents del músic gal i el volum del diari de Viñes en el qual apareix la revelació de Sémiramis. “Un exemple més de la importància capital que té l’estudi del patrimoni documental, en aquest cas musical”. va afegir Màrius Bernadó.

En el 150 aniversari del músic lleidatà

L’estrena mundial d’aquesta obra de Ravel coincideix aquest 2025 amb la celebració oficial a Catalunya de l’Any Ricard Viñes, la commemoració del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà. Viñes i Ravel eren molt amics i coetanis; de fet, van nàixer els dos el 1875. El compositor francès va morir a París el 1937, mentre que Viñes, que va tornar de la capital francesa a Barcelona després de l’esclat de la II Guerra Mundial, va morir a la capital catalana el 1943, als 68 anys. Bernadó, comissari de l’Any Viñes, va presentar el passat 4 de febrer a la Paeria aquesta celebració, que inclourà més d’un centenar d’activitats.