Ponts commemorarà el 150è aniversari de la festa del ranxo servint-ne fins a 12.000 racions el pròxim 4 de març

La festa de Lo Ranxo de Ponts arriba al seu 150è aniversari i des de la localitat han apostat per oferir una àmplia programació d’activitats per commemorar l’efemèride. De fet, la tradicional escudella, de la qual s’elaboraran fins a 12.000 racions el pròxim 4 març, s’ha convertit en un emblema i un pol d’atracció de visitants al municipi. Els actes vinculats a l’aniversari de la primera referència escrita sobre la celebració començaran aquest dijous amb una trobada de ‘gamers’, que s’allargarà fins dissabte i on hi haurà diverses proves vinculades a la divulgació de la festivitat. Mentre, diumenge es farà Lo Ranxo Petit i l’1 de març s’inaugurarà una exposició i s’estrenarà una cançó commemorativa, composta per Lo Pau de Ponts.

La programació prèvia a la celebració del ranxo inclou un cicle de conferències que es durà a terme entre el 24 i 27 de febrer. Hi participaran des de l’autora local Alba Vilanova Prat, que presentarà el seu treball “L’essència del rebost”; fins al cuiner i divulgador Sergi de Meià, amb una xerrada sobre sopes històriques; passant per l’escriptor Antoni Gelonch o el director de la Casa Macià i exconseller de cultura, Lluís Puig. En aquest cas, es presentarà l’organització d’una trobada que tindrà lloc el diumenge 6 de juliol a la Catalunya del Nord i que inclourà un tast de Lo Ranxo de Ponts i una trobada entre les colles geganteres de Ponts i d’Elna, que estan agermanades. Tot plegat, emmarcat dins el programa de l’Aplec de Cultura Nacional que té lloc anualment a Prats de Molló.

Pel que fa als actes més estretament vinculats al ranxo, dilluns 3 de març tindrà lloc el tradicional ‘Lali – Lali’, amb el qual s’aconsegueixen els ingredients necessaris per poder elaborar l’escudella. Ja el dia 4, a partir de les sis del matí, es farà la tradicional encesa de la cinquantena de calderes d’aram. Mentre, a les 11 hores, tindrà lloc la presentació de la “Petita història de Lo Ranxo de Ponts” publicada per l’Editorial Mediterrània, amb text de l’escriptor local Jaume Invernon i il·lustracions de Pilarín Bayés. Posteriorment, al migdia, tindrà lloc la tradicional benedicció de les olles, enguany amb l’apadrinament de la cuinera Ada Parellada, i la posterior degustació per a tothom.

Amb tot, les activitats del 150è aniversari de Lo Ranxo s’estendran fins a finals de setmana, ja que el dijous 6 de març novament Sergi de Meià coordinarà una activitat de show cooking i el 9 de març s’ha programat el concert 'PASSAR-LA BÉ: recital de cançó vital’, a càrrec d’Anna Roig i Carles Belda. Tant l’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, com els responsables de les àrees de Turisme i de Cultura, Pere Fenés i Maite González, han fet una crida a la participació a la festa.