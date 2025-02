Premis Hera al talent femení

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Emma Ribas, Montse Robles, Mireia Grossman i Georgina Dolcet són les guanyadores de la quarta edició dels Premis Hera mentre que la periodista Rosa Maria Calaf rebrà el premi Dona Emblemàtica. Hera, associació lleidatana no lucrativa que té l’objectiu de visibilitzar la menopausa i l’osteoporosi, va fer pública ahir la llista de les premiades en els àmbits de cultura, investigació, periodisme i comunicació i emprenedoria d’aquests guardons que reconeixen la tasca de les professionals que treballen per oferir aquesta visibilitat. D’aquesta manera, Emma Ribas ha estat reconeguda en cultura pel seu treball com a psicòloga especialitzada en salut femenina, amb un enfocament particular en la menopausa i el benestar emocional de les dones, sent clau en l’acompanyament de les pacients en aquesta etapa de la vida gràcies als seus recursos. En l’àmbit d’investigació, Montse Robles ha estat guardonada pel seu treball sobre l’impacte de la menopausa en la salut òssia de les dones. Robles ha contribuït a desenvolupar teràpies preventives per reduir el risc d’osteoporosi. Així mateix, Mireia Grossman ha guanyat en la categoria de periodisme i comunicació per la seua tasca en els mitjans i xarxes socials, ajudant a trencar amb els tabús i oferint informació accessible i rigorosa sobre aquests temes. Finalment, en l’àmbit d’emprenedoria, la professional Georgina Dolcet rebrà el premi per la seua contribució a la psiconeuroimmunologia, aplicant un enfocament holístic per ajudar les dones a afrontar els canvis físics i emocionals de la menopausa amb eines basades en la ciència.

Aquest any el Premi Hera Dona Emblemàtica serà concedit a la periodista Rosa Maria Calaf, una figura de referència en el periodisme i un símbol de la lluita feminista gràcies al seu compromís en la visibilització de la menopausa i el seu suport a la iniciativa Ella y el Abanico, que treballa des de fa 15 anys per donar veu les dones que es troben en aquesta etapa. L’entrega d’aquests guardons se celebrarà el 20 de març vinent al restaurant Davall de la Llotja de la capital del Segrià.