Quins són els efectes secundaris i contraindicacions del consum de magnesi

El magnesi és un nutrient vital per mantenir el nostre organisme en òptimes condicions. Exerceix un paper clau en la regulació de la funció muscular, el sistema nerviós, els nivells de glucosa en sang i la pressió arterial, segons destaca el National Institutes of Health dels Estats Units.

A Espanya, la quantitat diària recomanada de magnesi varia segons el sexe i l’edat. Els homes adults requereixen entre 400 i 420 mil·ligrams al dia, mentre que les dones necessiten al voltant de 310 a 320 mil·ligrams diaris.

Aquest mineral es troba de forma natural en una àmplia varietat d’aliments, com llegums, fruita seca, llavors, cereals integrals, vegetals de fulla verda, llet, iogurt i alguns derivats lactis. No obstant, moltes persones no assoleixen les dosis recomanades a través de la dieta i opten per prendre suplements dietètics de magnesi.

Contraindicacions i riscos de l’excés de magnesi

Encara que el magnesi és beneficiós, el seu consum excessiu pot portar diverses contraindicacions. Segons adverteixen els experts d’Aldous, un superàvit d’aquest mineral pot provocar diarrea, nàusees, rampes abdominals i, en casos greus, arrítmies cardíaques i fins i tot aturada respiratòria.

Aquelles persones que pateixen insuficiència renal han d’extremar les precaucions, ja que els seus ronyons poden tenir dificultats per excretar l’excés de magnesi, el que podria conduir a nivells tòxics en l’organisme. A més, aquest nutrient pot interactuar amb certs fàrmacs, com diürètics, antibiòtics i medicaments per a l’osteoporosi, afectant la seua efectivitat i augmentant el risc d’efectes secundaris adversos.

Un excés de magnesi també pot alterar el funcionament del sistema neuromuscular, causant debilitat muscular, disminució dels reflexos i, en situacions extremes, paràlisi respiratòria. Per això, els experts insisteixen en la importància que les persones amb problemes renals consultin un professional sanitari abans de consumir suplements de magnesi.

Efectes adversos en la salut cardiovascular i tiroide

Malgrat que el magnesi és fonamental per al correcte funcionament cardíac i per mantenir una bona salut cardiovascular, un consum excessiu podria desencadenar efectes negatius com a hipotensió o bradicàrdia.

En el cas dels pacients amb malalties tiroides, una ingesta superior a la necessària d’aquest mineral pot interferir en l’absorció d’altres nutrients essencials, com el iode i el calci, imprescindibles per a la síntesi de les hormones tiroides.

Altres efectes secundaris del magnesi

Encara que la majoria de les persones toleren bé el magnesi, algunes poden experimentar efectes secundaris en superar les dosis recomanades:

Malestar gastrointestinal : Pot causar mal d’estómac a causa del seu efecte laxant. Això es pot mitigar consumint-ho juntament amb un àpat principal.

: Pot causar mal d’estómac a causa del seu efecte laxant. Això es pot mitigar consumint-ho juntament amb un àpat principal. Disminució de la pressió arterial : En relaxar els vasos sanguinis, pot provocar un lleuger descens de la tensió arterial en alguns individus.

: En relaxar els vasos sanguinis, pot provocar un lleuger descens de la tensió arterial en alguns individus. Somnolència: Certes persones poden sentir una sensació de son després de la ingesta de magnesi.

Interaccions del magnesi amb medicaments

És crucial tenir en compte que els suplements de magnesi poden interactuar amb diversos fàrmacs:

Bisfosfonats : Fets servir per tractar l’osteoporosi, la seua absorció pot veure’s compromesa si es prenen sense deixar prou temps de separació amb suplements o medicaments que contenen altes dosis de magnesi.

: Fets servir per tractar l’osteoporosi, la seua absorció pot veure’s compromesa si es prenen sense deixar prou temps de separació amb suplements o medicaments que contenen altes dosis de magnesi. Antibiòtics : El magnesi podria interferir en la seua correcta absorció si no es respecta un interval adequat.

: El magnesi podria interferir en la seua correcta absorció si no es respecta un interval adequat. Diürètics : Poden augmentar o disminuir la pèrdua de magnesi a través de l’orina.

: Poden augmentar o disminuir la pèrdua de magnesi a través de l’orina. Medicaments per al reflux àcid o l’úlcera pèptica: El seu ús prolongat pot conduir a nivells baixos de magnesi en sang.

En resum, encara que el magnesi és un nutrient essencial per a la salut, el seu consum excessiu pot portar diversos efectes secundaris i contraindicacions, especialment en persones amb certes condicions mèdiques preexistents. És fonamental respectar les dosis recomanades, consultar un professional sanitari abans de prendre suplements i estar alerta a possibles interaccions amb medicaments. Una ingesta equilibrada de magnesi a través d’una dieta variada i saludable és la millor manera d’obtenir els beneficis d’aquest valuós mineral.