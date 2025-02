Te negre vs. te verd: Quin és més saludable?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El te és una de les begudes més populars del món, consumida diàriament per milions de persones gràcies al seu sabor, versatilitat i propietats saludables. Dins de les seues múltiples varietats, el te negre i el te verd es destaquen com dos de les opcions més comunes, cada una amb característiques úniques quant al seu procés d’elaboració, contingut nutricional i beneficis per a la salut.

Malgrat provenir de la mateixa planta, Camellia sinensis, el tractament que reben les fulles marca una gran diferència en la seua composició química i, per tant, en els efectes en l’organisme. Però quin dels dos és més saludable?

Diferències a la producció i sabor

La principal distinció entre el te negre i el te verd rau en el seu processament.

El te negre se sotmet a un procés d’oxidació gairebé complet. Després de la collita, les fulles es deixen pansir per reduir el seu contingut d’humitat. Després s’enrotllen per permetre la interacció dels enzims amb l’oxigen, el que enfosqueix el seu color i potencia el seu sabor. Finalment, s’eixuguen en forns per aturar l’oxidació i s’envasen. Aquest procés li atorga un sabor més robust i profund, amb notes terroses i maltoses, característiques de varietats com el Darjeeling de l'Índia o el Ceylán de Sri Lanka.

En canvi, el te verd s’elabora mitjançant un mètode menys invasiu, la qual cosa permet preservar millor els seus antioxidants i vitamines. Al Japó, per exemple, algunes varietats de te verd, com el Gyokuro, es conreen a l’ombra per augmentar el seu contingut en clorofil·la, atorgant-li un sabor més vegetal i fresc. Després de la collita, les fulles s’assequen al vapor o es torren en paelles grans, un mètode comú a la Xina que dona com a resultat tes més torrats i amb notes lleugerament fumades.

Aquesta diferència en el processament no només afecta el sabor, sinó també les propietats nutricionals i els efectes en el cos humà.

Beneficis del te negre

El te negre és conegut pel seu contingut de teïna més elevat (50-90 mg per tassa), la qual cosa el converteix en una opció ideal per als qui busquen un estímul mental i físic. Els seus beneficis inclouen:

Augment d’energia i concentració: La teïna del te negre té un efecte estimulant més prolongat que la cafeïna del cafè. A més, proporciona energia sense generar alts i baixos bruscos.

Millora de la salut cardiovascular: Estudis han demostrat que el consum regular de te negre pot reduir el colesterol LDL (“dolent”) fins en un 11 %, disminuint el risc de malalties cardíaques.

Suport a la digestió: Les seues propietats astringents poden ajudar a alleujar molèsties digestives i reduir la inflor.

Reducció del risc d’accidents cerebrovasculars: Un estudi amb més de 74,000 persones va concloure que el consum diari de te negre pot reduir fins en un 32 % el risc de patir un vessament cerebral.

Beneficis del te verd

D’altra banda, el te verd és famós pel seu alt contingut d’antioxidants, especialment catequines i polifenols, que ajuden a combatre l’estrès oxidatiu i a prevenir malalties. Els seus beneficis inclouen:

Poder antioxidant i prevenció de malalties: S’ha demostrat que el te verd protegeix les cèl·lules del dany oxidatiu, reduint el risc de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Efecte estimulant equilibrat: Encara que conté menys teïna (25-35 mg per tassa), la presència de L - teanina ajuda a prolongar els seus efectes sense causar nerviosisme, afavorint la concentració i la relaxació alhora.

Pèrdua de pes i metabolisme accelerat: El te verd és un ingredient clau a molts suplements per aprimar-se, ja que estimula la crema de greix i ajuda a millorar el metabolisme.

Regulació del sucre en sang: Alguns estudis suggereixen que el te verd pot millorar la sensibilitat a la insulina, reduint el risc de desenvolupar diabetis tipus 2.

Quin és millor per a cada moment del dia?

La quantitat de teïna en cada tipus de te influeix en el millor moment per consumir-lo. El te negre es recomana al matí o després del dinar, ja que el seu contingut de teïna proporciona energia i millora la digestió. Tanmateix, a causa del seu efecte estimulant, és preferible evitar-ho abans de dormir.

Per la seua part, el te verd és una bona alternativa al cafè en el matí i pot prendre’s al llarg del dia. Per als qui busquen relaxació sense afectar el son, una tassa de te verd unes 2 o 3 hores abans d'anar-se'n a dormir pot ser una opció ideal.

Quin és més saludable?

La resposta dependrà de les necessitats i preferències individuals. Si bé el te verd conté més antioxidants i pot oferir més beneficis per a la salut a llarg termini, el te negre també té propietats destacables, especialment per a la salut cardiovascular i la digestió.

Ambdós tes són opcions saludables, lliures de calories i completament naturals. El més important és elegir un producte de qualitat, preferiblement a granel i d’origen ecològic, per evitar residus de pesticides o additius artificials.