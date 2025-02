Els problemes auditius en entorns sorollosos poden duplicar el risc de demència.

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi recent realitzat per investigadors britànics ha revelat una sorprenent relació entre les dificultats auditives en entorns sorollosos i un risc més elevat de desenvolupar demència. Els resultats, basats en l’anàlisi de dades de més de 82.000 adults majors de 60 anys, suggereixen que els problemes per comprendre la parla en ambients amb soroll podrien ser un indicador primerenc del deteriorament cognitiu.

La investigació, publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, s’afegeix a la creixent evidència que relaciona la salut auditiva amb la funció cognitiva. Estudis previs ja havien identificat la pèrdua auditiva com un dels principals factors de risc modificables per a la demència.

Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, s’estima que a Espanya hi ha al voltant de 800.000 persones que pateixen Alzheimer, la forma més comuna de demència. Cada any es diagnostiquen uns 40.000 nous casos. Aquestes xifres posen de manifest la importància d’identificar factors de risc prevenibles.

Troballes clau

L’estudi va trobar que les persones amb dificultats per entendre converses en entorns sorollosos tenien el doble de probabilitats de desenvolupar demència, en comparació amb aquelles sense problemes auditius. Sorprenentment, el 50% dels participants amb audició deficient no eren conscients d’això.

Aquests resultats es van mantenir significatius fins i tot després de tenir en compte altres factors de risc coneguts, com l’edat, el tabaquisme i la inactivitat física. Això suggereix que les dificultats auditives podrien ser un factor de risc independent i potencialment modificable per a la demència.

Implicacions i pròxims passos

Si bé l’estudi no pot establir una relació causal directa, les troballes ressalten la importància de cuidar la nostra audició al llarg de la vida. Mesures senzilles com l’ús de protecció auditiva en entorns sorollosos o el tractament primerenc de la pèrdua auditiva podrien tenir un impacte significatiu en la prevenció de la demència.

A més, els test auditius podrien convertir-se en una eina valuosa per a la detecció precoç del deteriorament cognitiu. Tanmateix, es necessiten més estudis clínics per confirmar aquests resultats i determinar si millorar l’audició pot reduir efectivament el risc de demència.

Aquest estudi obre noves vies en la nostra comprensió de la relació entre la salut auditiva i la funció cognitiva. Subratlla la importància de cuidar les nostres orelles, no només per preservar l’audició, sinó també per protegir el nostre cervell. Si es confirmen aquestes troballes, les estratègies de prevenció de la demència podrien ampliar-se per incloure la cura auditiva, oferint noves esperances en la lluita contra aquesta devastadora malaltia.