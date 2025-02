Imserso: així pots saber si queden places disponibles per als viatges d’aquesta temporada

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Des d’agost de 2024, es troben a la venda les 886.269 places del programa de viatges de l’Imserso per a la temporada 2024-2025, una iniciativa que permet als pensionistes disfrutar d’estades a preus reduïts en diferents destinacions. Encara que la fase inicial de reserves va tenir lloc al setembre, encara existeix la possibilitat d’accedir a algunes places disponibles en les tres modalitats del programa de turisme social.

Per facilitar el procés de consulta i reserva, aquest any s’ha incorporat un sistema digital a la pàgina oficial Turismosocial.com, que permet als usuaris verificar en temps real la disponibilitat de places a través d’un codi de colors:

Verd: Places disponibles per a reserva immediata.

Blau: Opció d’inscripció en llista d’espera.

Roig: Places esgotades.

Aquest sistema ha estat dissenyat per agilitzar i optimitzar la gestió de reserves, brindant una experiència més accessible i eficient per als viatgers, que poden comprovar l’estat de les places sense necessitat d’anar presencialment a una agència de viatges o realitzar llargues esperes telefòniques.

Distribució de places: destinacions amb més disponibilitat

El programa de viatges de l’Imserso inclou diferents tipus de turisme dins del territori espanyol, amb una distribució estratègica de places per garantir una àmplia oferta en diverses regions:

Costa peninsular: 443.800 places (50,08%).

Costa insular (Balears i Canàries): 230.067 places (25,96%).

Turisme d’interior i escapades: 212.402 places (23,96%).

Catalunya es manté com la destinació amb més nombre d’ofertes, amb disponibilitat en nombrosos punts turístics de la costa i l’interior. Andalusia, per la seua part, continua oferint un alt volum de places, moltes d’elles amb paquets que inclouen transport des de diferents punts del país. A la Comunitat Valenciana, algunes destinacions com Orpesa del Mar encara disposen de places per als qui desitgin disfrutar d’uns dies de descans al costat del mar.

Una oportunitat per viatjar amb avantatges exclusius

El programa de viatges de l’Imserso, finançat pel govern d’Espanya, ofereix als pensionistes la possibilitat de viatjar a preus reduïts, incloent en la majoria dels casos transport, allotjament en hotels de qualitat, pensió completa i un complet programa d’activitats recreatives i culturals. Aquesta iniciativa no només promou el turisme sènior, sinó que també impulsa l’economia de les zones turístiques en temporada baixa, beneficiant el sector hoteler i els negocis locals.

Amb la implementació del sistema digital de consulta i reserva, aquells que encara no han aconseguit la seua plaça poden revisar en temps real la disponibilitat restant i accedir a les millors opcions encara obertes. Per a això, només han d’accedir a Turismosocial.com i seguir els passos indicats per formalitzar la seua reserva.

Atès que la demanda continua sent alta, es recomana als interessats consultar amb regularitat la plataforma i aprofitar les places disponibles abans que s’esgotin.