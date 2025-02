La UE imposarà una taxa de reciclatge a les empreses de la moda que freni el “consum ràpid de roba”

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per imposar una taxa de reciclatge a les empreses de la moda i fer-les responsables dels seus residus tèxtils que freni el “consum ràpid de roba”. Els dos co-legisladors de la UE han arribat a un pacte la matinada del dimecres per modificar la directiva de residus amb mesures per reduir les deixalles que genera el sector tèxtil. A més, el canvi legislatiu també preveu nous objectius de reducció de residus alimentaris pel 2030 respecte al 2021-2023: un 10% dels residus de processament i fabricació i un 30% per càpita dels residus de comerços, restaurants, serveis d'alimentació i llars.

Serà la primera vegada que s’estableixin objectius de reducció de residus alimentaris a nivell de la UE un cop s’aprovi la modificació de la directiva. Tant el Consell de la UE, on seuen els ministres dels 27, i l’Eurocambra han de validar respectivament l’acord. Llavors, els estats tindran fins a 20 mesos per actualitzar les seves lleis adaptant-se a les noves normes.

Nova taxa a les cadenes de moda

L’acord preveu la creació d’una nova taxa a les empreses tèxtils per “ajudar a finançar la recol·lecta i el tractament” de la roba que es llença. Una mesura que busca abordar la generació de residus per part de les cadenes de “moda ràpida”. Així els colegisladors europeus volen evitar que es llencin “productes tèxtils abans que arribin a la seva vida útil potencial”.

Per això, aquesta taxa “dependrà de la sostenibilitat del disseny” de les seves peces. És a dir, que els governs tindran marge per adaptar les taxes que paguen els fabricants de roba segons la durada d’ús dels seus productes.

Des de Brussel·les asseguren que les companyies, incloses les petites, tindran accés a “els recursos necessaris i la infraestructura adequada per tractar els residus tèxtils”. A més, les microempreses disposaran d’un any addicional per complir amb aquestes obligacions. Per tant, tres anys i mig després de l’entrada en vigor de les noves normes.