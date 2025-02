Agramunt encén la festa amb un Carnaval infernal ple de novetats

Publicat per SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval d'Agramunt d'enguany ve carregat de sorpreses i novetats, amb l'infern com a fil conductor de la festa. Des d'aquest dissabte, la localitat escalfa motors de la mà d'en Peyu, que porta a escena al pavelló firal la peça La niña bonita.

Una altra de les activitats més esperades és el pregó infernal, que tindrà lloc a la plaça de l'església en format teatralitzat. Després del discurs més irreverent, la festa continuarà amb un seguici fins al pavelló per gaudir del sopar de colles.

El retorn dels Teatredetics i el Cagarro

Enguany es reprèn també l'animació teatralitzada dels Teatredetics, que tornaran a vendre el mític Cagarro. Aquesta figura emblemàtica del Carnaval agramuntí serà, sens dubte, un dels grans protagonistes de la festa.

Rua de carrosses, concursos i molt més

Com és habitual, la rua de carrosses i comparses del dissabte 1 de març exhibirà un gran poder de convocatòria. El millor vehicle s'endurà un premi de 400 euros, mentre que el millor grup rebrà 300 euros. Altres propostes participatives seran el concurs de disfresses casolanes del divendres, amenitzat per Wasa Corpo, DJ Laro i DJ Party Alegre, així com el carnaval infantil, que comptarà amb una xocolatada i un espectacle per als més petits.

Els concursos d'establiments i habitatges, el tradicional petardeig escuat, les actuacions de Comandant de Tros i Waikiki Versions, i el judici a Carnestoltes i l'enterrament de la sardina completaran una agenda farcida de disbauxa i diversió.

Agramunt es bolca en una festa plena de tradició

El Carnaval és una de les celebracions més arrelades i estimades pels agramuntins. Any rere any, la localitat es bolca en una festa que combina a la perfecció tradició i innovació, oferint propostes per a tots els públics i gustos.

Amb l'infern com a eix central, el Carnaval d'Agramunt 2025 promet ser un dels més memorables dels últims temps. La imaginació, la creativitat i les ganes de passar-ho bé seran els ingredients principals d'una festa que, sens dubte, donarà molt a parlar. Agramunt es prepara per viure uns dies de autèntica bogeria carnavalesca, on la disbauxa i l'excés seran els grans protagonistes.

Dissabte 22

22.00 Espectacle La ñina bonita, amb Peyu. Preu: 14 euros anticipada, 16 euros a taquilla. Al pavelló firal.

Dimecres 26

21.00 Reunió de jurats de tots els grups participants en la rua. A la sala de plens de l’Ajuntament.

Divendres 28

09.30 Carnaval infantil. La comitiva amb el Rei Carnestoltes, dòminos i la reina Xurripampi recollirà els nens als centres escolars i faran una rua infantil. Fins al pavelló.

11.00 Xocolatada per a tots els nens i espectacle infantil. Al pavelló firal.

18.30 Petardeig escuat. Activitats diverses; passarel·la infernal per als més petits, animació amb Discopampi. A la plaça de l’església.

20.00 Pregó infernal. Què passarà amb el Rei Carnestoltes? A la plaça de l’església.

21.30 Sopar de colles infernal. Preu: 16 euros, reserva prèvia. Durant la nit, concurs de Disfresses Casolanes. Al pavelló firal.

24.00 Wasa Corpo + DJ Laro + DJ Party Alegre. Entrada gratuïta. Al pavelló firal.

Dissabte 1

10.00 Venda del Cagarro a càrrec de Teatredetics. A la plaça de l’església.

11.00 La comitiva reial visitarà els establiments i els habitatges participants en el concurs d’establiments i carrers i concurs d’habitatges.

11.00 Animació infantil. A la plaça del Pou.

18.00 Rua Cap a l’infern 2025. Concentració de carrosses i comparses. A la plaça Fondandana.

19.00 Tret de sortida a la rua de Carnaval 2025.

24.00 Nit de Carnaval amb Comandants de Tros, Waikiki Versions i fi de festa amb DJ Werner. Al pavelló firal.

02.00 Entrega de premis dels concursos. Entrada gratuïta.

Diumenge 2

Judici Rei Carnestoltes i enterrament de la sardina

18.30 Concentració per acompanyar el Rei Carnestoltes al judici. Plaça Fondandana.