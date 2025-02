La NASA torna a canviar la probabilitat d’impacte d’un asteroide amb la Terra, ens hem d’inquietar?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La NASA ha actualitzat la probabilitat d’impacte amb la Terra de l’asteroide 2024 YR4 a l’1,5 %, menys de 24 hores després d’elevar-la al 3,1 %, segons ha informat l’agència espacial nord-americana en un comunicat. La nota explica que, després d’una setmana de visibilitat limitada per la lluna plena, el cel més fosc ha permès als astrònoms reprendre les observacions de l’asteroide i reduir la probabilitat d’impacte a la meitat.

El Centre d’Estudis d’Objectes Propers a la Terra de la NASA (CNEOS) ha modificat els càlculs en només 24 hores. Així, el 18 de febrer, el CNEOS va elevar la probabilitat d’impacte de l’asteroide al 3,1 %, la més alta mai registrada per la NASA per a un objecte d’aquesta mida o major, però les noves dades recollides durant la nit l’han rebaixat a l’1,5 %. L’asteroide 2024 YR4 té un diàmetre d’entre 40 i 90 metres, i en la Escala de Torí, que mesura el risc dels asteroides amb un màxim de 10, es manté en el nivell 3, la qual cosa significa que mereix atenció per part dels astrònoms.

"Cada nit addicional d’observacions millora la nostra comprensió d’on podria estar l’asteroide el 22 de desembre de 2032 i subratlla la importància de recopilar prou dades perquè els nostres experts en defensa planetària puguin determinar el risc futur per a la Terra", explica la nota de la NASA. L’agència espera que la probabilitat d’impacte continuï evolucionant a mesura que es realitzin noves observacions de l’asteroide en "els propers dies i setmanes".

Xarxa de vigilància i seguiment internacional

A causa de la seua mida i a una probabilitat d’impacte superior a l’1 % en els propers 50 anys, l’asteroide 2024 YR4 compleix els criteris per activar dos grups de reacció avalats per l’ONU: la Xarxa Internacional d’Alerta d’Asteroides (IAWN) i el Grup Assessor de Planificació de Missions Espacials (SMPAG). Els experts d’IAWN es reuneixen setmanalment per fer el seguiment, mentre que el SMPAG té previst reunir-se al maig, amb totes les dades recopilades, quan l’asteroide ja no pugui observar-se des de la Terra.

Quan quedi fora de l’abast dels telescopis terrestres, l’encarregat de mesurar el seu recorregut serà el telescopi espacial James Webb. L’asteroide tornarà a tenir un pas proper al nostre planeta el desembre del 2028, encara que podrà observar-se des de la primavera d’aquell mateix any. Aquesta seria l’ocasió per establir de forma definitiva la seua trajectòria, si no s’ha fet abans.

A més, també existeix una probabilitat, molt menor, que aquest asteroide impacti contra la Lluna. Els càlculs actuals de la NASA estimen aquesta probabilitat d’impacte lunar en un 0,8 %. Les últimes observacions han limitat encara més la incertesa entorn de la trajectòria de l’asteroide i, a mesura que continuïn observant el seu moviment en el temps, "la regió de possibles ubicacions es reduirà encara més", afegeix la nota. No obstant, perquè la probabilitat d’impacte es redueixi a zero, la Terra hauria de quedar fora del rang de possibles ubicacions de l’asteroide 2024 YR4 el 22 de desembre de 2032.