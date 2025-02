Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Província de Lleida espera un canvi significatiu en les condicions meteorològiques durant el cap de setmana. Segons les previsions, dissabte un front creuarà la província d'oest a est dissabte, deixant precipitacions generalitzades. Aquestes serien més abundants al Pirineu, amb neu per sobre dels 1.600-1.800 metres d'altitud. A més, es preveu una baixada de les temperatures, especialment a la zona pirinenca.

El dijous començarà amb abundants boires i núvols baixos a gran part del territori, exceptuant el Pirineu i el Prepirineu, on hi haurà un ambient més assolellat. Durant la tarda, les boires s'aniran dissipant i donaran pas a un cel amb núvols alts a tota la província, més abundants al Pirineu. Les temperatures màximes registraran un lleuger descens a la plana de Lleida, mentre que a la resta no hi haurà canvis significatius. A la capital s'arribaran als 16 ºC. Pel que fa a les mínimes, es mantindran sense canvis o amb un lleuger ascens. El vent serà fluix i variable.

De cara al divendres, s'espera un cel tapat a tot el territori, especialment amb núvols baixos i boires al sud de la província. No es descarta la possibilitat d'algun xàfec feble i aïllat. Les temperatures màximes no experimentaran grans variacions, mentre que les mínimes pujaran lleugerament. El vent bufarà fluix de l'est i sud-est.

Estabilitat meteorològica el diumenge

Després del pas del front, el diumenge portarà una jornada de temps estable a tota la província. El cel estarà poc tapat o completament clar, amb la possibilitat d'algunes boires matinals a la plana de Lleida. Les temperatures màximes registraran un lleuger ascens, mentre que les mínimes baixaran. El vent es mantindrà fluix i variable.

Situació a la resta de Catalunya i Espanya

A nivell de Catalunya, s'espera un cel majoritàriament tapat per núvols baixos i boires, que fins i tot podrien deixar algun plovineig a la zona del litoral. Al Pirineu i Prepirineu hi haurà més presència de núvols alts, amb més sol durant el matí. Les temperatures no experimentaran canvis significatius.

A la resta d'Espanya, la jornada estarà marcada per la possibilitat de pluges febles a Galícia. A la resta del territori el temps serà més estable, però amb abundants núvols baixos i boires, que a la zona mediterrània podrien deixar algun plovisqueig. Les temperatures es mantindran sense canvis o amb un lleuger ascens.

En resum, el cap de setmana a la província de Lleida estarà marcat pel pas d'un front que deixarà pluges generalitzades, especialment al Pirineu, on també caurà neu per sobre dels 1.600-1.800 metres. Les temperatures baixaran, sobretot a la zona pirinenca. Després del front, el diumenge portarà estabilitat meteorològica i un cel més clar. A la resta de Catalunya i Espanya, predominaran els núvols baixos i les boires, amb possibilitat de precipitacions febles en alguns punts.

De cara als propers dies, caldrà estar atents a l'evolució del temps i a possibles canvis en les previsions. Recomanem consultar els comunicats oficials i estar informats de les alertes meteorològiques que es puguin emetre.