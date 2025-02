Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge, Arbeca es vesteix de gala per celebrar l’arribada de la primavera. La localitat convida tots els visitants a submergir-se en un paisatge idíl·lic, on els ametllers florits cobreixen el territori amb una impressionant capa blanca i rosa.

La jornada començarà les nou del matí amb una caminada cultural de 10 quilòmetres que recorrerà els paratges dels fons del Comellar. Durant el trajecte, els participants podran contemplar les finques d’ametllers en plena floració i descobrir diverses construccions de pedra seca, com molins farinaires, cabanes de volta o una mina de proveïment d’aigua. Aquesta activitat, que té un cost de 10 euros per als adults i és gratuïta per als menors de 14 anys, inclou la cessió de pals de marxa nòrdica, assegurança, avituallament i tres tiquets per al vermut popular.

Un vermut musical entre ametllers florits

Una vegada finalitzada la caminada d’ametllers florits del Pla de l’Alzina, on tindrà lloc un vermut musical entre les onze del matí i les dos del migdia. Els assistents podran adquirir tiquets al preu de 5 euros per degustar tapes i productes elaborats pels comerços locals, acompanyats de vins, vermut i licors d’Arbeca. Es pot destacar que només es podrà adquirir producte pagant en efectiu.

En cas de circumstàncies meteorològiques adverses, el vermut es traslladarà a la Sala Centre. L’esdeveniment està organitzat per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Arbeca, en col·laboració amb diverses entitats i associacions locals. coneguda per la bellesa dels seus paisatges naturals, la localitat també destaca per ser el bressol de l’oliva arbequina, una varietat molt apreciada al món de la gastronomia.

La fortalesa ibèrica dels Vilars

Als afores d’Arbeca, a la partida dels Vilars, es troba un jaciment arqueològic excepcional: una d’habitada ininterrompudament durant 400 anys, des del 750 aC fins el segle IV a. Aquest conjunt, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya el 1998, permet conèixer de primera mà com vivien els ibers ilergetes, els habitants de la zona en aquella època.

La fortalesa, construïda en una plana sobre el barranc d’Aixaragall, comptava amb impressionants sistemes defensius, com una muralla de torre de muralla de torres pedres clavades (chevaux-de-frise) i una fossa. Al seu interior, l’urbanisme s’organitzava radialment entorn d’una plaça presidida per una gran cisterna, amb cases cada vegada més complexes i espaioses amb el pas dels segles.

Arbeca compta a més amb un important patrimoni històric i cultural, que inclou l’antic castell dels Cardona, la plaça del Mercat, l’església parroquial i l’antic hospital. També es pot destacar el Museu-Molí d’Oli de l’Argilés, un antic molí d’oli que s’ha pogut recuperar pràcticament en la seua totalitat.