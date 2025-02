Carnaval amb nova rua i tardeig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval de Lleida, que se celebrarà entre el 27 de febrer i el 5 de març, manté les seues activitats tradicionals, però introdueix novetats. La principal és que la gran rua, que tindrà lloc l’1 de març, canviarà el seu recorregut i es trasllada Cappont a causa de les obres a la rambla Ferran. Començarà a l’avinguda de Les Garrigues i seguirà per Doctora Castells fins l’avinguda Estudi General, on girarà i tornarà fins als Camps Elisis. Així ho van explicar ahir el regidor de Festes, Xavi Blanco; la regidora de Bon Govern, Carme Valls; i la de Cultura, Pilar Bosch, en la presentació de la programació. La festa començarà el Dijous Gras, 27 de febrer, amb l’arribada de Pau Pi a la plaça l’Ereta. Aquell mateix dia, després de la Tupinada popular al Pati de les Comèdies hi haurà una vesprada musical amb DJ. A més, s’afegeix el Ball de Carnaval per a la tarda de dijous, que entra dins de les sessions per a la gent gran a la Llotja. El divendres 28 hi ha prevista la XLI Marató de l’Ou a Doctora Castells i el diumenge 2 de març, una animació infantil amb els Pirates de Secà de Xip-Xap a Sant Joan i la Cursa de Llits, que sortirà, des de l’església de Sant Llorenç. Els actes finalitzaran el Dimecres de Cendra, 5 de març, amb l’Enterrament de la Sardina a Pi i Margall. La Paeria organitza el tradicional concurs que premiarà la millor carrossa de la rua amb 700 euros i a la millor comparsa amb 500. També hi haurà el dispositiu Punt Lila-Rainbow la nit de l’1 de març.