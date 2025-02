El Rotary Club de Lleida reconeix Tatxo Benet

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El periodista i empresari lleidatà Tatxo Benet va ser homenatjat ahir pel Rotary Club de Lleida en un acte a l’hotel NH Pirineu amb la distinció Paul Harris Fellow, que reconeix el compromís amb els valors de servei, ètica i lideratge en benefici de la comunitat. Rotary Club atorga aquest premi a Benet per la seua trajectòria i contribució al conjunt de la societat, destacant-ne el paper com un dels propietaris de Mediapro, una de les empreses més importants al sector de la comunicació, i l'aportació en el món de l’art amb el Museu de l’Art Prohibit o com a soci majoritari de la Llibreria Ona a Barcelona. Van assistir a l’acte Josep Maria Buqueras, governador electe del Districte 2202 de Rotary International; la presidenta de Rotary Club Lleida, Maite Utgés; i Juan Cal, periodista i exdirector de SEGRE.