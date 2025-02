Josep Castellà presenta un llibre de cròniques de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El cronista de Tàrrega Josep Castellà Gené va presentar ahir el seu primer llibre, una petita mostra de la seua dilatada trajectòria com a cronista local de la ciutat. A Cròniques d’una ciutat, volum editat per l’ajuntament en el número 54 de la Col·lecció Natan, Castellà recull 38 dels més de 730 articles que ha publicat a la secció Històries d’ahir i d’avui del setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, i en els quals narra diferents temes relacionats amb la història del municipi com l’arribada del canal Segarra-Garrigues, l’evolució del tren o la trajectòria de diferents entitats. El pròleg, titulat Estimar les persones i el territori, és obra del periodista de SEGRE Xavier Santesmasses, mentre que Jaume Espinagosa, exdirector dels Museus de Tàrrega, és l’autor de la introducció. Les fotos del llibre són de Josep Maria Martí Carnicer.

La presentació va omplir el local de l’Ateneu de Tàrrega amb més de 120 persones. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu l’important llegat de Josep Castellà i va anunciar la publicació d’un número dedicat al seu pare, Josep Castellà Formiguera, mentre que el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va afirmar que “aquesta publicació és la més coherent amb la Col·lecció Natan ja que compleix els dos requisits: parlar de Tàrrega i que l’autor sigui de la ciutat”.