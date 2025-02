El Papa Francesc passa una nit "tranquil·la" després de la crisi respiratòria de dissabte

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vaticà ha informat aquest diumenge que el Papa Francesc ha passat una nit "tranquil·la" després de la crisi asmàtica que va patir ahir degut la pneumònia bilateral, derivada d’una bronquitis, que va motivar el seu ingrés fa més d’una setmana a l’Hospital Gemelli de Roma.

"La nit ha transcorregut tranquil·la, el Papa ha descansat", ha informat la Santa Seu en un comunicat escuet.

Dissabte al matí el Papa Francesc va presentar una "crisi respiratòria asmàtica prolongada", que va requerir subministrament d’oxigen. A més, les seues anàlisis de sang van revelar una baixada de plaquetes, associada a anèmia, que va requerir l’administració de transfusions de sang.

"Les condicions continuen sent crítiques, per tant, no està fora de perill", va concloure ahir la Santa Seu.