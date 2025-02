El papa experimenta una "lleu millora" i la insuficiència renal "no és preocupant"

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El papa Francesc ha experimentat una "lleu millora" durant la seua hospitalització per una pneumònia bilateral i la insuficiència renal que li havien detectat "no és preocupant", ha informat aquest dilluns el Vaticà.

"Les condicions clíniques del Sant Pare, en el seu estat crític, demostren una lleu millora. Tampoc en la jornada d’avui no s’han verificat episodis de crisis respiratòries asmàtiques. Alguns exàmens del laboratori han millorat", indica l’informe d’aquesta tarda.

Així mateix, el control de la "lleu" insuficiència renal detectada el dia anterior "no suscita preocupació".

El papa contínua amb la teràpia d’oxigen, però amb fluxos a un percentatge "lleument reduïts" als dies anteriors.

Els metges, d’acord amb la complexitat del seu quadre clínic i de forma prudencial, prefereixen mantenir el pronòstic reservat.

Aquest matí ha rebut l’Eucaristia a l’hospital Gemelli de Roma mentre que en la tarda "ha reprès la seua activitat laboral".

A la tarda, a més, ha tornat a trucar telefònicament al rector de la Franja de Gaza per expressar-li la seua "paterna proximitat".

El papa "agraeix tot el poble de Déu que en aquests dies s’ha unit per resar per la seua salut", acaba el comunicat.

Francesc, de 88 anys, va ser hospitalitzat el passat 14 de febrer per una bronquitis amb infecció polimicrobiana a què es va sumar una pneumònia bilateral.

L’últim que se sabia del seu estat és que la passada nit, la desena ingressat, havia transcorregut "bé", havia dormit i que, al matí, el seu humor era "bo" i "s’alimenta amb normalitat".

Això després de l’informe de dissabte passat, quan el Vaticà va avançar que el seu estat de salut s’havia agreujat, en trobar-se en fase "crítica", després de patir una crisi respiratòria asmàtica per la qual havien hagut de subministrar-li "alts fluxos" d’oxigen.

Així mateix aquell dia la Santa Seu va confirmar que les anàlisis sanguínies havien demostrat "una inicial i lleu" insuficiència renal, però que "de moment era baix control".

A més presentava una trombocitopènia, és a dir, un nivell baix de plaquetes en sang, a causa d’una anèmia que va requerir transfusions de dos unitats de concentrat de glòbuls rojos.

Francesc prossegueix amb el tractament a l’apartament que els papes tenen a la desena planta de l’hospital Gemelli de Roma, a les portes del qual els fidels estan deixant flors i espelmes per desitjar-li una ràpida recuperació.

Globus, flors i oracions: l’altar improvisat al papa a l’hospital continua creixent

Cartes, globus i flors s’acumulen a les portes de l’hospital Gemelli a Roma, on el papa Francesc roman ingressat en estat crític i al qual cada dia s’atansen desenes de fidels i visitants per resar per la seua ràpida recuperació.

L’altar improvisat que es va instal·lar la setmana passada als peus de l’estàtua de Joan Pau II a l’entrada del centre mèdic ha crescut significativament en els últims dies, a mesura que es coneixien detalls sobre l’empitjorament de l’estat de salut de Francesc.

"Hem vingut per a un control ocular del meu marit, però li he acompanyat amb gust perquè volia ser a prop del papa per donar-li suport a través de l’oració i donar-li força", va explicar a EFE Gioconda, que va aprofitar una visita mèdica per atansar-se a donar suport al pontífex malgrat la pluja que aquest dilluns cau sobre Roma.

"Necessitem el papa, la seua autoritat, la seua saviesa, en aquest moment tan difícil per al món", va assenyalar.

Francesc, que fa deu dies que està hospitalitzat, pateix una insuficiència renal lleu, pneumònia bilateral, infecció polimicrobiana i ha requerit transfusions de sang per anèmia, així com administració d’oxigen per ajudar-la a respirar.

Durant aquest cap de setmana, quan es van donar a conèixer les últimes actualitzacions sobre la salut de Francesc, l’estàtua es va omplir de globus de colors, flors seques i espelmes enceses, que van deixar les desenes de persones, que es van atansar a resar pel pontífex.

Aquest dilluns, després que el papa passés una "nit tranquil·la" segons el Vaticà, les visites de fidels aI centre mèdic no van cessar.

Entre elles es trobava Valeria, una dona uruguaiana resident en Roma que es va desplaçar al Gemelli per oferir la seua oració i mostrar el seu profund suport al papa, a qui considera "un veritable pare".

"Venim de bastant lluny i el trànsit és terrible, però venim purament i exclusivament per posar una espelma i resar", va explicar a EFE la dona juntament amb Richard, el seu acompanyant.

Als peus de l’estàtua de Joan Pau II, Valeria va elogiar el treball de Francesc, a qui té en gran estima: "Ho va revolucionar tot".

"Sempre va parlar sense censura sobre temes delicats, com l’homosexualitat, o fins i tot quant a la meua sexualitat (Valeria és una dona transsexual), enfrontant tantes crítiques, fins i tot des de la cúria romana, on l’atacaven molt", va afegir la uruguaiana, que va tenir l’oportunitat de conèixer el papa l’any passat.

"És un papa molt especial per a nosaltres", va explicar, i el va qualificar com a "molt humil, càlid i humà".

"L’Església està més que ben representada amb ell", va concloure.

El suport dels nens

Entre el mar d’espelmes i estampetes, destaquen cartes i dibuixos realitzats per nens, que li desitgen una ràpida recuperació. Un dibuix mostra Francisco sota un arc de Sant Martí envoltat de nens, amb el missatge: "Fuerza Francisco, estem tots per a tu".

També es pot veure un ram de flors format per les siluetes de les mans dels més petits, amb el desig que es recuperi aviat.

Les cartes i dibuixos dels nens "van impressionar profundament" a Francisco, que va agrair totes les mostres d’afecte rebudes, així com el treball dels metges i el personal sanitari en un missatge que va difondre el Vaticà diumenge per a la pregària de l’àngelus.

Mentre el papa segueix el tractament per a totes les seues afeccions, al Vaticà continuen els actes amb motiu del Jubileu, encara que molts prefereixen atansar-se directament a l’hospital per donar suport a Francesc o per esperar, ansiosos, notícies encoratjadores sobre la seua salut.

A més de les espelmes i els rosaris, aquest dilluns també es poden veure globus amb missatges de "get well soon" o "guarisci presto" (recupera’t aviat), juntament amb altres amb la cara del papa impresa.