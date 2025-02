Malbaratar aliments, a l’alça

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació estima que cada llar va desaprofitar una mitjana de 63,31 kg de menjar durant el 2024 i la xifra total de tots els aliments llançats a les escombraries a les cases de Catalunya ascendeix a gairebé 174 milers de tones. És el resultat del primer estudi que analitza els aliments rebutjats únicament als domicilis.

Segons els càlculs publicats ahir, el menjar malgastat permetria alimentar 274.948 persones durant tot un any, un fet que cobriria les necessitats del 14 per cent de la població catalana en risc de pobresa.

Els informes que la Generalitat havia fet fins ara es basaven en el malbaratament a les llars, restaurants, botigues, mercats, càterings i el sector públic i les últimes dades eren d’un estudi elaborat des de l’Agència Catalana de Residus el 2011.

Ara, per primera vegada, Agricultura ha analitzat aquest fet només a través de les restes d’escombraries orgàniques de mig miler de domicilis.

El conseller Òscar Ordeig va fer, en aquest sentit, una crida a “colpir la consciència” dels consumidors per “trencar esquemes culturals” i que la compra s’ajusti al que realment es preveu consumir i va recalcar que això té un impacte social i mediambiental.

Denuncien que tiren productes en perfecte estat a la Bordeta

� La presidenta de l’associació de veïns del barri lleidatà de la Bordeta, Mari Carmen Guerrero, va denunciar que ahir van trobar diverses bosses d’aliments en perfecte estat tirats al costat d’un contenidor del carrer Palauet. “És vergonyós que tirin aquests productes que són per al consum i no caduquen fins a principis de l’any que ve, és lamentable”, va dir Guerrero, que va remarcar que no és la primera vegada que es troben situacions d’aquest tipus al barri. “Amb la de gent que va justa per comprar menjar, aquí el tirem”, va criticar la líder veïnal.