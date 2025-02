Carnaval segur: consells de l’OCU per protegir els més petits

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) dona una sèrie de consells i advertències de cara a les pròximes festes de Carnaval en els quals ha aconsellat reciclar les disfresses per evitar despeses innecessàries, adequar les disfresses dels nens a la seua edat evitant cobrir-los la cara i cuidar que el maquillatge no provoqui al·lèrgies i que estigui en bon estat.

Per a l’organització de consum, fer una disfressa pot resultar més econòmic que comprar-la i si s’opta per aquesta última opció, ha apuntat que el fet que s’adquireixi un vestit molt sofisticat o car no descarta la presència de perills.

Concretament, l’OCU ha alertat de riscos com l’ús de productes inflamables en l’elaboració dels vestits, pels quals si la disfressa és per a un nen és preferible que no portin el cap cobert perquè el risc que comporta la inflamabilitat és més elevat en caputxes i caretes.

Les disfresses han d’estar a més adequades a l’edat del nen que els utilitzarà, per la qual cosa l’OCU recomana fer atenció a l’edat mínima assenyalada, així com a les instruccions i advertències, i guardar l’etiqueta i tiquet de compra en cas d’haver de fer reclamacions.

Per als nens menors de tres anys, l’organització aconsella revisar que s’han retirat totes les bosses de plàstic, que poden suposar un risc d’asfíxia, i anar amb compte amb les peces petites dels ornaments que puguin suposar un risc per als nens.

Quant a les lents de contacte de fantasia, l’OCU afirma que "amb els ulls és millor no jugar-hi", ja que, segons ha assegurat, aquest tipus d’articles es poden trobar en punts de venda no autoritzats i no estar subjectes a cap control de seguretat. En cas d’utilitzar-les, recomana rentar-les freqüentment i mai adormir-se amb elles posades.

Quant al maquillatge, l’organització ha recordat que afirmacions com "hipoal·lergogen" o "testat dermatològicament" no suposen una garantia i que poden contenir substàncies químiques. En aquesta línia, es recomana utilitzar maquillatges a l’aigua, fàcils d’aplicar i de treure.

Així mateix, l’OCU aconsella no utilitzar maquillatges en nens menors de tres anys, no deixar-los sols jugant a prop d’aquests productes i, en cas de reacció o al·lèrgia, eliminar immediatament el maquillatge amb aigua i no tornar a utilitzar-lo. A més, recomana aplicar crema hidratant abans d’aplicar-los, rentar bé la pell en retirar-los i comprovar que no estiguin caducats.

Seguretat a les festes

Sobre les mesures de seguretat en festes i desfilades, l’OCU ha recordat que s’ha de portar als nens sempre agafats de la mà i no perdre’ls de vista i ha recomanat escriure el número de mòbil al braç del nen per si es perd, així com recordar-los que no s’han de moure i esperar tranquils si es troben sols i no marxar amb ningú que no siguin els seus pares.

Finalment, si s’assisteix a una festa, l’organització recomana identificar les sortides d’emergència i comprovar que s'hi té accés. En cas d’inseguretat, s’aconsella avisar el responsable de l’establiment i fins i tot demanar un reembors dels diners si les respostes no són considerades convincents. A més, es recorda que han de tenir disponibles fulls de reclamacions i es recomana guardar el tiquet de compra de l’entrada per realitzar qualsevol gestió.