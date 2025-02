Excel·lent per a les artèries, aquesta espècia oriental ajuda a baixar el colesterol en 3 mesos

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El safrà, una de les espècies més apreciades i costoses a la cuina oriental, podria tenir beneficis significatius per a la salut cardiovascular. Segons un estudi realitzat per investigadors malais, el consum regular de safrà pot ajudar a reduir els nivells de colesterol "dolent" i mantenir-los en rangs saludables en tan sols 3 mesos.

El colesterol elevat és un factor de risc important per a les malalties cardiovasculars, ja que contribueix a la formació de plaques d’ateroma a les artèries, la qual cosa pot provocar que s'estrenyin i, en darrer terme, que es taponin. Per controlar els nivells de colesterol, es recomana seguir una dieta equilibrada baixa en greixos saturats, embotits i alcohol, i rica en fibra vegetal i aliments integrals com pa, pasta i arròs.

Però a més d’aquests canvis en l’alimentació, la incorporació de safrà en la dieta podria ser una estratègia efectiva per reduir el colesterol. Els investigadors malais expliquen que "els nivells de colesterol es van reduir i es van mantenir en rangs saludables" gràcies al consum d’aquesta espècia. Aquests efectes beneficiosos s’atribueixen a la presència de compostos bioactius en el safrà, com la crocina, la croterina i la picrocrocina.

Els compostos cardioprotectors del safrà

La crocina, el principal pigment responsable del color roig intens del safrà, sembla ser el compost clau darrere de les seues propietats hipocolesterolemiants. "La crocina exerceix el seu efecte reductor del colesterol inhibint la lipassa pancreàtica, la qual cosa condueix a una menor absorció de greixos i colesterol a l’intestí. A més, la crocina podria augmentar els nivells de HDL o 'colesterol bo'" assenyalen els investigadors.

Però els beneficis del safrà van més enllà del seu impacte en el colesterol. Aquesta espècia, obtinguda dels estigmes de la flor Crocus sativus L., també té propietats antioxidants i antiinflamatòries que contribueixen a la salut cardiovascular. De fet, en països com la Xina, l’Índia i Espanya, el safrà s’ha utilitzat tradicionalment en la medicina per prevenir i tractar malalties del cor, fetge, problemes de fertilitat i diabetis tipus 2.

Quant safrà consumir per reduir el colesterol?

Quant a la dosi efectiva, un estudi espanyol suggereix que "el consum diari de 50 mg de safrà molt de tipus DOP 'Safrà de La Manxa', infós en 200 ml d’aigua potable i pres durant 93 dies (aproximadament 3 mesos)" pot produir "efectes hipocolesterolemiants significatius". Si bé el safrà pot ser tòxic en dosis molt altes (més de 1.5 g al dia), el seu elevat preu fa que el risc de sobreconsum sigui baix.

Altres maneres d’incorporar el safrà a la dieta

A més d’infusions, el safrà es pot utilitzar per aromatitzar i donar color a una àmplia varietat de plats. A la cuina oriental, és un ingredient estrella en preparacions de carn, peix i verdures. El seu sabor i aroma únics realcen el sabor d’arrossos, sopes, salses i postres.

Si bé el preu del safrà pot ser un obstacle per al seu consum diari, incorporar-lo ocasionalment en la dieta podria aportar beneficis per a la salut cardiovascular a llarg termini. Combinat amb un estil de vida saludable i una alimentació equilibrada, el safrà es presenta com un aliat natural per mantenir el colesterol a ratlla i cuidar la salut del cor.