Ramadà 2025 a Lleida: calendari, dejuni i quan es pot menjar

El Ramadà, el novè mes del calendari islàmic, és un període d’especial importància per als musulmans a tot el món. Durant aquest mes sagrat, els fidels practiquen el dejuni des de l’alba fins la posada del sol, dedicant-se a la reflexió espiritual, l’oració i la comunitat. El 2025, s’espera que el Ramadà comenci l’1 de març, segons l’observació lunar, i finalitzi el 29 de març.

La data exacta d’inici del Ramadà varia cada any, ja que es basa en el calendari lunar islàmic, que és aproximadament 10 o 11 dies més curt que el calendari gregorià. La determinació del començament del mes sagrat depèn de l’observació de la lluna creixent en la "Nit del Dubte", la nit anterior a l’inici del Ramadà. Aquest mètode tradicional pot portar a variacions en la data d’inici entre diferents països i comunitats, segons les condicions meteorològiques i geogràfiques.

El dejuni o sawm és un dels cinc pilars de l’Islam i un deure religiós personal i íntim que tot musulmà ha de complir durant el Ramadà. Els fidels fan dos menjars al dia a hores específiques: el Suhur, l’última menjada abans de l’alba, i l’Iftar, que trenca el dejuni cap al tard i sol començar amb la ingesta de dàtils i aigua.

El significat del dejuni en el Ramadà i les hores de dejuni a Lleida

El sawm no es limita únicament a l’abstinència de menjar i beguda, sinó que ha d’interpretar-se com un acte de purificació i un esforç voluntari per millorar la conducta i recuperar els valors que s’han perdut durant la resta de l’any. Així, durant les hores diürnes del Ramadà, els musulmans han d’evitar els mals pensaments, insults, mentides, relacions sexuals i el consum de tabac.

Per la localització geogràfica de les diferents regions, la sortida i posta de sol no es produeix a tot el món a la mateixa hora. Aquest fenomen implica que els musulmans d’unes i altres regions no dejunaran les mateixes hores diàriament. A Lleida, l’1 de març, el Suhur, el menjar que es consumeix abans de l’alba, està programat sobre les 05:59 de la matinada, mentre que l’Iftar, l'àpat nocturn amb què es dona per conclòs el dejuni és a les 18:49. Aquest horari va variant durant el mes en paral·lel a l’augment d’hores de sol, la qual cosa comporta més hores de dejuni. Així, el 29 de març, el Suhur està programat a les 5:10h i l’Iftar a les 19:20h.

Exempcions i sancions relacionades amb el dejuni

El dejuni no és obligatori quan es considera que pot ser perjudicial per a la salut. Estan exempts de practicar-ho els nens, ancians, malalts i dones embarassades o en període de lactància. Per a la resta dels musulmans, existeixen sancions en cas de trencar l’abstinència abans de temps.

Según Islamic Relief, "la premissa és que s’ha de recuperar cada dejuni que no s’hagi realitzat en Ramadà, ja que és un manament d’Al·là." Si es perd un dejuni per necessitat que no es pot recuperar, s’ha de pagar fidyah, equivalent a alimentar una persona. Si es perd un dejuni innecessàriament i no es pot recuperar, s’ha de pagar kaffarah, equivalent a alimentar 60 persones.