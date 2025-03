L’electrodomèstic que has de desendollar sempre després de fer-lo servir

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els electrodomèstics s’han convertit en elements imprescindibles a qualsevol llar, facilitant innombrables tasques quotidianes. Tanmateix, alguns d’aquests aparells poden suposar un perill real si no es manipulen correctament. La torradora, present a pràcticament totes les cuines del país, encapçala la llista d’electrodomèstics que s’han de desendollar obligatòriament després de cada ús a causa del seu elevat potencial per provocar incendis domèstics.

Mantenir la torradora permanentment connectada a la xarxa elèctrica és una pràctica molt estesa. La comoditat de tenir-la sempre llesta per preparar torrades durant l’esmorzar o el berenar porta molts usuaris a cometre aquest error. No obstant, experts en seguretat domèstica adverteixen que aquest costum pot portar greus conseqüències, especialment quan ens absentem de la llar durant períodes prolongats o durant la nit.

Per què és fonamental desendollar la torradora després de cada ús

El principal motiu per desconnectar la torradora del corrent elèctric rau en el seu propi funcionament. Aquests aparells utilitzen resistències elèctriques que assoleixen temperatures molt elevades per torrar el pa. Si la torradora roman endollada després de la seua utilització, aquestes resistències podrien continuar funcionant o reactivar-se accidentalment, mantenint temperatures perillosament altes.

El veritable perill sorgeix quan considerem que, amb l’ús habitual, s’acumulen petites molles de pa en el fons de l’aparell. Aquestes restes, summament inflamables, poden prendre fàcilment si entren en contacte amb les resistències calentes, convertint-se en potencials focus d’incendi que podrien propagar-se ràpidament per la cuina.

Els experts en prevenció de riscos assenyalen, a més, altres factors determinants que justifiquen la necessitat de desendollar sempre aquest electrodomèstic. Un error al cablatge intern o problemes a la instal·lació elèctrica podrien ocasionar un curtcircuit. També existeix la possibilitat que la palanca d’encesa s’activi involuntàriament si cau algun objecte sobre ella, iniciant el cicle de torrat sense supervisió.

Un altre aspecte a considerar és la proximitat habitual de les torradores a fonts d’aigua, com l’aigüera. Aquesta proximitat incrementa el risc de què l’aparell entre en contacte amb escatxics o humitat, augmentant considerablement les possibilitats d’una electrocució o un curtcircuit.

L’estalvi energètic: un benefici addicional

Encara que la seguretat és sens dubte la raó principal per desendollar la torradora, existeix també un component econòmic a tenir en compte. Si bé molts models actuals incorporen sistemes de baix consum en manera espera, nombroses torradores continuen consumint electricitat fins i tot quan no estan en funcionament, la qual cosa pot reflectir-se en un increment de la factura elèctrica a final de mes.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), els petits electrodomèstics en manera espera poden representar fins un 10% del consum elèctric total d’una casa. Desendollar aquests aparells, especialment aquells que generen calor com les torradores, no només augmenta la seguretat sinó que contribueix a l’eficiència energètica domèstica.

Manteniment adequat: clau per prevenir riscos

Mantenir la torradora en òptimes condicions és fonamental per minimitzar els riscos associats al seu ús. La neteja regular d’aquest electrodomèstic ha de formar part de les rutines de manteniment de la casa, seguint sempre unes pautes bàsiques de seguretat.

El primer pas consisteix a desconnectar completament l’aparell del corrent elèctric i esperar que es refredi per complet. A continuació, s’ha d’extreure la safata recollidor de molles, si el model disposa d’ella, i buidar-la per complet. En cas que la torradora no compti amb aquest accessori, n’hi haurà prou amb tombar-la i agitar-la suaument sobre l’aigüera o un cubell d’escombraries per eliminar les restes acumulades.

Per a una neteja més minuciosa de l’interior, els experts recomanen utilitzar un pinzell petit o un raspall de dents en desús que permeti assolir els racons més inaccessibles. És important destacar que mai no s’han de fer servir objectes metàl·lics per a aquesta tasca, ja que podrien danyar les resistències o provocar un curtcircuit en tornar a connectar l’aparell.

La part externa de la torradora pot netejar-se amb un drap lleugerament humitejat en aigua amb unes gotes de detergent suau. Per als models d’acer inoxidable, solucions casolanes com el vinagre o el bicarbonat resulten especialment eficaços per eliminar taques i recuperar la brillantor original.

Quins altres electrodomèstics no s’haurien de connectar a regletes?

Les regletes representen una solució pràctica per a cases amb escassetat d’endolls. No obstant, no tots els electrodomèstics són compatibles amb aquests dispositius. Els aparells que requereixen una potència elevada poden sobrecarregar les regletes, provocant sobreescalfaments i fins i tot incendis.

Entre els electrodomèstics que mai s’haurien de connectar a una regleta hi ha els radiadors elèctrics, frigorífics, planxes, aspiradors, forns elèctrics, microones, cafeteres, bullidors d’aigua, assecadors de cabells, aires condicionats, rentaplats, rentadores, assecadores i congeladors. Tots tenen en comú un consum energètic considerable que podria superar la capacitat de la regleta.

Els tècnics electricistes també adverteixen sobre dos pràctiques especialment perilloses: connectar una regleta a una altra, la qual cosa es coneix com a "connexió en cascada", i situar aquests dispositius a prop de cortines, finestres o altres fonts potencials d’humitat o materials inflamables.

Consells addicionals per a un ús segur d’electrodomèstics a la cuina

La cuina concentra la major part dels electrodomèstics de la casa i, per tant, és l’espai on més precaucions s’han de prendre. A més de desendollar la torradora, hi ha altres recomanacions que contribueixen a garantir la seguretat:

- No sobrecarregar els endolls amb múltiples aparells d’alt consum simultàniament.

- Revisar periòdicament l’estat dels cables elèctrics, substituint aquells que presentin deteriorament.

- Mantenir els electrodomèstics allunyats de fonts d’aigua.

- No cobrir els aparells que generen calor mentre estan en funcionament.

- Adquirir electrodomèstics amb certificacions de seguretat reconegudes.

- Instal·lar detectors de fum a la cuina i altres habitacions

Com actuar davant d’un incendi causat per un electrodomèstic?

Malgrat totes les precaucions, sempre existeix la possibilitat que es produeixi un incendi. En aquests casos, la ràpida reacció pot marcar la diferència. El primer és desconnectar el subministrament elèctric, preferiblement des del quadre general. A continuació, si el foc és de petites dimensions, pot intentar sufocar-lo amb un extintor adequat per a focs elèctrics o amb una manta ignífuga.

Si l’incendi creix o no pot controlar-se immediatament, el prioritari és evacuar l’habitatge i trucar al 112. Sota cap concepte no s’ha d’utilitzar aigua per apagar focs d’origen elèctric, ja que augmentaria el risc d’electrocució.