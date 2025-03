Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El govern municipal de la Paeria de Lleida ha proposat als llibreters i floristes de la ciutat traslladar els actes de la diada de Sant Jordi als Camps Elisis davant la "impossibilitat" de muntar les parades a la Rambla de Ferran, que seguirà en obres fins al juny.

Així ho ha avançat aquest dimarts la regidora de Cultura, Pilar Bosch, després de reunir-se amb representants dels dos gremis per abordar els preparatius de la diada del 23 d'abril. L'Ajuntament ha plantejat als professionals l'opció de mantenir les parades fins al dia 27, aprofitant que el parc acollirà el festival gastronòmic RUMM, amb una vintena de 'food trucks', activitats musicals i jocs infantils. A més, la planta baixa del reformat Palau de Vidre ja serà accessible.

El govern municipal destaca el bon funcionament de les diades a la Rambla de Ferran i a l'avinguda Francesc Macià, on es van traslladar després de la pandèmia, però assegura que les obres en aquesta artèria de la ciutat no fan viable mantenir aquesta ubicació.

Per això, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha explicat que l'Ajuntament proposa situar les parades al passeig central dels Camps Elisis, entre l'accés principal al parc per la plaça Bores i el Palau de Vidre. En aquest sentit, Bosch ha afirmat que la planta baixa d'aquest equipament ja estarà disponible, però que està per veure si li donaran algun ús per Sant Jordi.

Segons la regidora, la proposta ha estat "majoritàriament ben rebuda" pel sector, malgrat que alguns professionals prefereixen muntar una sola parada davant el seu establiment amb l'argument que no els és viable doblar la logística. La regidora ha afirmat que "no podem fer el Sant Jordi sense el sector" i que la decisió definitiva es prendrà "aviat".

Segons Bosch, l'opció de traslladar la diada als Camps Elisis s'alinea amb l'objectiu de "fer valdre els espais verds de la ciutat". A més, ha destacat l'opció d'allargar la celebració de la diada fins al dia 27, coincidint amb la celebració del festival RUMM al mateix parc. "El que volem fer és sumar la festa gastronòmica amb la festa de llibres i roses", ha subratllat la regidora.