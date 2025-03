Aldi comença a cobrar 12 euros per entrar a les seues botigues: així és el nou sistema de compra

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Aldi ha posat en marxa una innovadora prova pilot a Londres on els clients han d’abonar 10 lliures (aproximadament 12€) per accedir a l’establiment. Aquest dipòsit inicial es descompta posteriorment de la compra o es reemborsa íntegrament si el client decideix no adquirir cap producte. La iniciativa forma part del projecte 'Aldi Shop & Go', que representa un pas més en l’evolució dels sistemes de pagament en supermercats, eliminant per complet la necessitat de passar per caixa gràcies a un avançat sistema de sensors i càmeres.

El funcionament és senzill però revolucionari: després de realitzar el pagament d’accés, el client pot seleccionar els productes que desitgi mentre la tecnologia instal·lada registra automàticament cada article. En sortir de l’establiment, l’import total es carrega directament en el compte de l’usuari a través d’una aplicació mòbil, descomptant el dipòsit inicial. Si la compra supera les 10 lliures, es cobrarà la diferència, mentre que si és inferior o no s’adquireix res, es torna la quantitat corresponent.

Aquest sistema, encara que nou a Europa i objecte de certa polèmica, ja es troba implementat amb normalitat a diversos països asiàtics i representa l’última fase en la transformació del comerç minorista, que ha passat de les tradicionals caixes enregistradores als sistemes d’autoservei i ara evoluciona cap a establiments completament automatitzats.

Com funciona exactament la tecnologia d’ Aldi Shop & Go ?

La tecnologia que sustenta aquest innovador sistema es basa en una xarxa de càmeres intel·ligents i sensors de pes distribuïts estratègicament per tot l’establiment. Aquests dispositius treballen de manera coordinada per identificar amb precisió quins productes selecciona cada client i quins en torna a les prestatgeries, creant un "carro virtual" en temps real.

El procés comença quan el client escaneja un codi QR generat per l’aplicació d’Aldi en entrar a la botiga, moment en què es realitza el càrrec del dipòsit de 12€. A partir d’allà, pot moure’s lliurement per l’establiment seleccionant productes mentre el sistema registra cada moviment. La tecnologia és capaç de distingir entre productes similars i detectar fins i tot quan un article és tornat al seu lloc original.

En finalitzar la compra, el client simplement surt de la botiga sense necessitat d’escanejar res. El sistema processa automàticament el pagament final, descomptant el dipòsit inicial i enviant un rebut digital detallat a l’smartphone de l’usuari. Tot el procés està dissenyat per ser fluït, ràpid i eliminar per complet les cues, un dels principals punts de fricció en l’experiència de compra tradicional.

Avantatges i desafiaments del nou model de compra

Aquesta innovació tecnològica ofereix beneficis evidents tant per als consumidors com per a les cadenes de supermercats. Per als clients, el principal avantatge és l’eliminació de les esperes a la caixa, optimitzant significativament el temps dedicat a la compra. A més, el sistema facilita un seguiment en temps real de l’import gastat, fet que permet un millor control del pressupost durant la visita a l’establiment.

Per a Aldi, la implementació d’aquesta tecnologia podria traduir-se en una eficiència operativa més gran, reducció de costos a llarg termini i la possibilitat de reassignar personal a tasques de més valor afegit com l’atenció al client i el manteniment de prestatgeries. Així mateix, les dades recopilades permeten una anàlisi detallada del comportament de compra, facilitant l’optimització de l’assortiment i la disposició de productes.

Tanmateix, el sistema també planteja importants desafiaments. El requisit de realitzar un pagament previ podria suposar una barrera d’entrada per a determinats perfils de consumidors, especialment aquells menys familiaritzats amb la tecnologia digital o amb limitacions econòmiques que dificultin avançar fins i tot petites quantitats de diners. També existeix preocupació sobre la fiabilitat del sistema i la possibilitat d’errors en el registre automàtic de productes, que podrien generar discrepàncies en els càrrecs.

Amazon Go : el precedent que va marcar el camí

El concepte de botigues sense caixes no és completament nou. Amazon va ser pionera en aquest camp amb el llançament d’Amazon Go el 2018, un format de botiga que utilitza tecnologia similar per permetre als clients prendre productes i sortir sense passar per caixa. La diferència fonamental entre ambdós models és que Amazon no requereix un dipòsit inicial, sinó simplement identificar-se amb l’aplicació en entrar.

El gegant del comerç electrònic ha expandit gradualment aquest format, demostrant la viabilitat comercial del concepte. Actualment compta amb més de 40 botigues Amazon Go als Estats Units, i ha llicenciat la seua tecnologia "Just Walk Out" a altres detallistes, confirmant l’interès del sector per aquesta innovació.

L’experiència d’Amazon ha servit com a camp de proves per identificar desafiaments tècnics i operatius, com la precisió en el seguiment de productes en entorns amb alta densitat de clients o la gestió d’articles amb embalatges similars, lliçons que probablement Aldi ha incorporat en el disseny del seu sistema.

Implicacions per a l’ ocupació al sector retail

Una de les principals preocupacions que genera l’expansió d’aquest tipus de tecnologies és el seu impacte en l’ocupació. L’eliminació de caixers tradicionals podria reduir la necessitat de personal als supermercats, contribuint a la tendència d’automatització que ja ha transformat altres sectors econòmics.

Tanmateix, l’experiència d’implementacions similars suggereix que, més que eliminar llocs de treball, aquestes tecnologies tendeixen a transformar-los. Els empleats que abans es dedicaven a tasques repetitives com el cobrament poden reorientar-se cap a funcions que requereixen habilitats més complexes, com l’assessorament personalitzat, la gestió d’incidències tècniques o la millora de l’experiència de compra.

Aldi no ha fet declaracions específiques sobre com afectarà aquesta tecnologia a la seua estructura de personal, però ha emfatitzat que l’objectiu principal és millorar l’experiència del client, no reduir costos laborals.

Quan arribarà aquest sistema a Espanya?

De moment, Aldi no ha anunciat plans concrets per implementar aquest sistema a Espanya. La prova pilot a Londres servirà per avaluar l’acceptació per part dels consumidors i la viabilitat econòmica del model abans de considerar la seua expansió a altres mercats europeus.

El procés habitual en innovacions d’aquest tipus sol implicar un període prolongat de proves, ajustaments i optimitzacions abans del seu desplegament internacional. A més, cada mercat té particularitats pròpies quant a hàbits de consum i adopció tecnològica que requereixen adaptacions específiques.

Els experts del sector estimen que, si la prova resulta exitosa, la tecnologia podria començar a implementar-se gradualment als principals mercats europeus en un termini de dos a tres anys, començant probablement per botigues ubicades en zones urbanes amb poblacions més joves i tecnològicament avançades.