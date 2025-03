Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El tradicional Enterrament de la Sardina se celebra aquest dimecres 5 de març a Lleida, marcant oficialment el final de les festivitats de Carnaval a la capital ilerdenca. El seguici fúnebre de Pau Pi partirà a les 18:00 hores des del carrer Pi i Margall i recorrerà les principals artèries del centre històric de la ciutat fins arribar a la plaça de l’Ereta, on conclouran els actes. Aquesta cerimònia coincideix amb Dimecres de Cendra, data que segons la tradició catòlica dona inici a la Quaresma, període de 40 dies previ a Diumenge de Rams.

La comitiva fúnebre transitarà per cèntriques vies de Lleida com els carrers Magdalena, Carme, la plaça de la Sal, plaça Sant Joan i Paeria, per continuar pel carrer Major, Almodí, La Palma, les Monges i la plaça Antoni Maria Claret, entre altres. Durant el recorregut, nombrosos veïns vestits de dol acompanyaran el seguici per acomiadar simbòlicament el Carnaval, posant fi al període de celebracions i gresca que caracteritza aquestes festes, abans d’endinsar-se en el temps de recolliment quaresmal.

Què representa l’Enterrament de la Sardina?

L’Enterrament de la Sardina constitueix una de les tradicions més arrelades del calendari festiu que simbolitza el final definitiu del Carnaval i la transició cap a la Quaresma. Aquesta celebració, amb orígens que es remunten a diversos segles enrere, representa la mort simbòlica del desenfrenament i l’abundància propis del Carnaval, per donar pas a un període d’abstinència i moderació.

A Lleida, com en moltes altres localitats, els participants desfilen vestits de rigorós dol, simulant un seguici fúnebre en el qual es plora exageradament la mort del Carnaval. Alguns assistents porten espelmes, d’altres porten mocadors per assecar-se les llàgrimes fingides, i tot això transcorre en un ambient que barreja tristesa teatralitzada amb elements festius i humorístics.

La figura del Pau Pi, protagonista de l’enterrament a Lleida, representa a l’esperit del Carnaval que ha «de morir» per renàixer l’any següent. En altres localitats, és habitual la crema d’un ninot o figura que simbolitza el rei Carnaval, encara que cada població adapta la cerimònia a les seues pròpies tradicions i peculiaritats.

Dimecres de Cendra i l’inici de la Quaresma

Dimecres de Cendra marca oficialment l’inici del període de Quaresma al calendari litúrgic catòlic. Durant aquesta jornada, els fidels van a les esglésies per rebre la imposició de la cendra al front, un símbol de la fugacitat de la vida terrenal i un recordatori de la necessitat de penediment i conversió.

La Quaresma dura 40 dies, evocant el temps que, segons els evangelis, Jesús va passar dejunant al desert. Aquest període culmina amb la Setmana Santa i és Diumenge de Rams el dia que marca l’entrada en aquesta setmana de commemoració religiosa. Durant la Quaresma, tradicionalment, els catòlics practicaven el dejuni de carn els divendres i observaven diverses formes de penitència i sobrietat.

La coincidència de l’Enterrament de la Sardina amb Dimecres de Cendra no és casual, sinó que representa perfectament la transició entre dos temps molt diferenciats: el Carnaval, caracteritzat per l’excés i la celebració, i la Quaresma, temps de recolliment i austeritat.

Per què s’enterra una sardina?

L’origen exacte de la tradició d’enterrar una sardina com a símbol del final del Carnaval continua sent objecte de debat entre els historiadors. Una de les teories més esteses relaciona aquest costum amb les restriccions alimentàries de la Quaresma, durant la qual tradicionalment es prohibia el consum de carn. El peix, i en particular la sardina per ser un aliment comú i assequible, simbolitzaria així l’entrada en aquest període d’abstinència.

Una altra interpretació suggereix que el terme «sardina» podria ser una corrupció lingüística de la paraula «saturnal», amb referència a les antigues festes romanes de les Saturnals, que compartien amb el Carnaval el seu caràcter d’inversió temporal de l’ordre social. Tanmateix, a la pràctica actual, el que s’enterra o crema no sol ser una sardina real, sinó una representació simbòlica, que a moltes localitats adopta la forma d’un ninot o una figura de grans dimensions.