Quaresma 2025: Quan comença i què significa?

La Quaresma 2025 començarà el dimecres 5 de març amb la celebració de Dimecres de Cendra, marcant així l’inici d’un dels períodes més significatius del calendari litúrgic cristià. La Quaresma dura 40 dies i culmina el Dijous Sant, 17 d’abril.

Dimecres de Cendra, Setmana Santa o Pasqua no tenen data fixa, sinó que varien cada any perquè depèn del calendari lunar. El diumenge de Pasqua (o Resurrecció, com també és anomenat), se celebra el primer diumenge després de la primera lluna plena que té lloc després de l’equinocci de primavera (el qual en l’hemisferi nord és el 21 de març). D’aquesta forma, pot caure entre el 22 de març o el 25 d’abril com més tard, la qual cosa fa que el començament de la Quaresma pugui ser a començaments de febrer o fins mitjans de març el qualsevol any.

El significat dels 40 dies

La paraula "Quaresma" prové del llatí "quadragésima", amb referència als 40 dies que dura aquest període. Aquest número|nombre té un profund simbolisme en la tradició cristiana, evocant els 40 dies que Jesús va passar en dejuni i oració al desert abans d’iniciar el seu ministeri públic. També recorda els 40 dies del Diluvi Universal o els 40 anys de peregrinació|pelegrinatge del poble d’Israel pel desert.

Pràctiques i tradicions quaresmals

Durant Dimecres de Cendra, els fidels acudeixen|van a l’església per rebre al seu front una creu traçada amb cendra, tradicionalment obtinguda dels palmells|palmes beneïts de Diumenge de Ramos de l’any anterior. Aquest gest simbolitza la fragilitat humana i la necessitat de conversió.

La Quaresma es caracteritza per ser un temps de reflexió i purificació per als catòlics i altres cristians com|com a luterans, ortodoxos, anglicans i evangelistes. Durant aquestes sis setmanes, els creients intensifiquen les seues pràctiques espirituals a través del dejuni (especialment els divendres, quan s’evita el consum de carn roja), l’oració i la caritat cap als més necessitats.