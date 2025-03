Què significa la línia roja que la DGT ha col·locat a les carreteres?

Publicat per SEGRE Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha iniciat la implementació d’una nova senyalització viària: una línia roja a l’asfalt que reforça la prohibició absoluta d’avançaments en trams especialment perillosos. Aquesta iniciativa busca reduir els accidents causats per maniobres indegudes en zones d’alt risc. Els conductors que no respectin aquesta nova marca viària s’enfrontaran a sancions econòmiques que poden assolir els 400 euros, a més de la pèrdua de quatre punts en el permís de conduir.

La nova línia roja complementa el sistema tradicional de senyalització horitzontal basat en línies blanques contínues i discontínues. A diferència d’aquestes últimes, el color roig intens pretén captar immediatament l’atenció del conductor, generant un impacte visual més potent que alerta sobre el perill extrem de realitzar avançaments en aquests trams. Aquesta mesura s’emmarca dins de l’estratègia global de la DGT per millorar la seguretat viària a les carreteres espanyoles, especialment en vies convencionals, on es registra la major part de sinistres mortals.

La iniciativa respon a dades preocupants: segons estadístiques de la mateixa DGT, un percentatge significatiu dels accidents amb víctimes mortals en vies interurbanes es produeix durant maniobres d’avançament. Amb aquesta nova senyalització, les autoritats esperen reduir considerablement aquestes xifres i conscienciar els conductors sobre la importància de respectar les normes de circulació.

Com funciona la nova senyalització viària de la DGT ?

La nova línia roja s’està implantant estratègicament en aquells trams de carreteres convencionals que han registrat un alt índex de sinistralitat relacionada amb avançaments indeguts. El seu funcionament és similar al de la línia contínua blanca tradicional, però amb un impacte visual molt més gran. Segons els experts en seguretat viària, el color roig està universalment associat al perill i la prohibició, la qual cosa facilita una resposta més immediata i efectiva per part dels conductors.

L’aplicació d’aquesta línia roja es realitza mitjançant pintures especials d’alta resistència i visibilitat, capaces de mantenir el seu color i reflectància fins i tot en condicions meteorològiques adverses o amb baixa lluminositat. A més, en alguns trams es complementa amb bandes sonores que alerten el conductor en cas de trepitjar-la accidentalment.

Sancions i control del compliment

El règim sancionador per incomplir la prohibició d’avançament marcada per la línia roja és sever, reflex de la gravetat que suposa aquesta infracció per a la seguretat viària. La multa econòmica pot assolir els 400 euros, una quantitat significativament superior a la d’altres infraccions relacionades amb avançaments indeguts. A més, el conductor perdrà quatre punts del seu carnet, la qual cosa situa aquesta infracció entre les més greus del sistema de carnet per punts.