Ser dona i cobrar 2.935 euros menys

Les xifres són tossudes i demostren situacions que alguns ignoren o volen fer-ho, com passa amb l’anomenada bretxa salarial. Un treballador lleidatà cobra de mitjana 23.804 euros a l’any, mentre que una lleidatana s’ha de conformar amb 20.869 euros, segons les últimes dades de l’Agència Estatal Tributària i referides al 2023. És una diferència de 2.935 euros. La desigualtat s’ha anat reduint en els últims exercicis, però al ritme actual seran necessàries moltes dècades per superar-la. Entre 2010 i 2023, la bretxa a Lleida s’ha reduït en només 653 euros. És un descens del 18,19% però si tenim en compte la inflació d’aquest període, els efectes reals són encara més pobres del que semblen en termes de poder de compra.

A l’hora d’explicar la diferència d’ingressos, els factors són múltiples. Començant pels anomenats sostres de vidre i les dificultats reals de les dones a imposar-se en un procés de selecció davant els homes i que no estan escrites a cap qüestionari. D’aquí l’exigència d’imposar els currículums cecs, és a dir, que les empreses coneguin la formació i el bagatge professional dels candidats però no el seu sexe, per evitar discriminacions per això, ni l’edat, perquè tampoc no pugui ser una clau a l’hora de decantar-se per un d’ells. El fet que les dones es trobin en edat fèrtil i el contractador temi que prevegin convertir-se en mares pot pesar en l’elecció. Així, cada vegada més joves opten per retardar l’edat de ser mares o fins i tot ho descarten per anteposar la seua carrera professional.

Però també existeixen altres raons evidents, com el fet que es manté la tradició, per posar-li una definició, que continuïn sent majoritàriament elles les que redueixen jornada o directament tallen la seua vida laboral per cuidar els fills o les persones grans de la família. Per exemple, la Seguretat Social té comptabilitzats a Lleida 505 cuidadors no professionals, 447 dels quals són dones. A tot això cal afegir el tipus de contracte. A Lleida hi ha 6.923 treballadors amb contracte fix a temps parcial, davant 16.052 dones. Hi ha 4.436 fixos discontinus i 6.102 lleidatanes en les mateixes circumstàncies. Per si no ni hagués prou, elles solen estar més representades en sectors amb els salaris més baixos, com pot ser el cas dels empleats de llar, una activitat gairebé exclusiva de treballadores.