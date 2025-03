El paper de la dona en la història del Canal d’Urgell

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

CCOO Lleida reivindica que ‘Encara és temps de feminismes’. El sindicat CCOO Terres de Lleida commemora el Dia Internacional de les Dones Treballadores a la plaça Ricard Viñes de la capital del Segrià sota el lema Encara és temps de feminismes, i van llegir el seu manifest. - AV ZONA ALTA-RICARD VIÑES Reflexions sobre desigualtat. El PSC de Lleida va organitzar ahir un col·loqui feminista a la sala Alfred Perenya de Lleida amb Sònia Guerra, presidenta de l’Institut Català de les Dones. - LAIA PEDRÓS Balaguer commemora el 8M. L’acte institucional amb motiu del 8M a la capital de la Noguera va tenir lloc ahir al migdia a la plaça Mercadal, amb representants de la Paeria, consell comarcal de la Noguera, entitats de la ciutat i alumnat dels centres educatius. - PSC COMARQUES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN Recorregut per la Cervera silenciada de les dones. Cervera va acollir una visita guiada en clau feminista amb els poemes de Rosa Fabregat (que va morir el 2024) com a fil conductor. - IRBLLEIDA Sor Lucía Caram, en la V Jornada Dona de la UdL. La facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL va ser escenari ahir de la V edició de la Jornada Dona, que va reflexionar sobre els reptes de la dona en l’àmbit professional amb Sor Lucía Caram, Meritxell Ripoll i Teresa Minguella. - CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA Mural dedicat a Martina Castells. L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida va inaugurar ahir el mural dedicat a la lleidatana Martina Castells, la primera espanyola a doctorar-se en Medicina. És obra de Guada Amongero i Judit Santmartí. - CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA - PAU PASCUAL PRAT Col·loqui d’UGT sobre Isabel Vila, la primera sindicalista. El sindicat UGT-Terres de Lleida va celebrar ahir un col·loqui sobre la vida de Vila, la primera sindicalista catalana. Xarrada sobre dones en la tecnologia a la UdL. El campus de Cappont va ser la seu ahir d’una trobada sobre el paper de les dones en el sector tecnològic i els seus referents. - UGT-TERRES DE LLEIDA Cartell sobre la conferència. - PAU PASCUAL PRAT

La historiadora Maribel Pedrol, directora de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, fa avui (12.00 h) una xerrada al Castell del Remei sobre les dones al llarg de la història d’aquesta infraestructura (més de 160 anys). Parlarà de les treballadores de la SA Canal de Urgel; també de Carmen Castro, única dona treballadora del sindicat històric de regs; i abordarà el paper de la dona com a pubilla, com a propietària i com, malgrat guanyar pes en la societat, segueix absent als òrgans de direcció de l’actual Casa Canal. “Les dones són un 33% dels partícips del canal però la seua representació és inferior.” Pedrol, precisament, va moderar ahir la jornada Reg i Futur del Canal d’Urgell i va ser l’única dona participant, al marge de la directora general de l’Aigua, Dolores Pascual, que ho fa ver online.