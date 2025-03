Lleida, tenyida de morat per la igualtat

Publicat per SegreLaia Pedrós Creat: Actualitzat:

“Guardem la terra sembrant igualtat” és el lema sota el qual Lleida va commemorar ahir el Dia Internacional de les Dones, amb un acte institucional al Mercat del Pla que va tenir com a principal reivindicació el paper de les dones al món rural. Per això, la concentració va comptar amb la participació de dones rellevants del món de la pagesia i la ramaderia lleidatanes. Així mateix, l’artista Mar Ruiz va presentar el disseny del nou mural que ja es pot visitar a la plaça 8 de Març de la capital del Segrià i que està basat en el lema de la campanya. Es tracta d’una peça de 36 m² de superfície, pintada durant tres dies amb la col·laboració de l’alumnat de l’Escola d’Art Municipal. Paral·lelament, la Paeria va anunciar ahir que la Guàrdia Urbana de Lleida incorporarà al juny cinc noves agents, una vegada hagin acabat la seua formació. Amb elles, el cos tindrà un total de 35 dones, un 14,1% del total de la plantilla.

Per la seua part, Tàrrega va acollir l’acte institucional del 8M ahir al migdia, que va consistir en la lectura del manifest a la plaça Major, que va reivindicar la plena igualtat de les dones i va dir “prou” a la discriminació a la violència. La lectura va anar a càrrec de representants de l’ajuntament i del consell comarcal de l’Urgell, així com integrants d’entitats locals de dones. A la tarda, demostracions de cultura popular liderades per dones van omplir el centre de la ciutat en el marc de la 7a edició de la Gamverrada de la Verreta. Entre les figures que es van afegir ahir a la festa, cal destacar l’Hipodragona de Terrassa i la Frida de Tarragona, així com els gegants de les escoles de Tàrrega.

En el cas de Solsona, l’ajuntament va commemorar la jornada amb un acte en el qual van participar tots els grups municipals i que va comptar amb l’actuació musical de Les Dues. D’altra banda, Mequinensa va acollir la lectura del seu manifest a la plaça de l’Ajuntament, organitzada per l’associació La Dona.