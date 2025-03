Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Sant Ramon, un municipi situat al cor de la Segarra, ofereix una combinació perfecta d’història, patrimoni religiós i paisatges naturals. Tot i la seva mida reduïda, aquest poble destaca pel seu impressionant Santuari de Sant Ramon Nonat, així com per diverses rutes i espais naturals que conviden a perdre’s entre camps de cereal i construccions de pedra seca.

Un santuari amb segles d’història

L’element més emblemàtic del municipi és, sens dubte, el Santuari de Sant Ramon Nonat, un conjunt arquitectònic d’estil barroc i neoclàssic que inclou una església, un claustre i un antic convent mercedari. Construït entre els segles XVII i XVIII, el temple es va erigir en honor a Sant Ramon Nonat, un frare de l’orde de la Mercè que, segons la llegenda, va néixer de manera miraculosa després de la mort de la seva mare. La planta quadrangular així com les seues dimensions ha fet que alguns el denominin "L'escorial de la Segarra".

El santuari compta amb una majestuosa portalada barroca, única a Catalunya, amb quatre columnes salomòniques separades de la paret, així com un impressionant altar major neobarroc presidit per una imatge del sant. Un dels rituals més tradicionals del lloc és el Camí de les Tres Voltes, on els fidels fan tres voltes al voltant del mausoleu de Sant Ramon dins l’església per demanar protecció o miracles.

Cada any, el 31 d’agost, el poble celebra la Festa dels Tres Tombs, en honor al seu patró, amb una gran afluència de visitants i activitats religioses i culturals.

Un claustre ple d’encant i un paisatge singular

Un altre espai destacat del conjunt religiós és el claustre neoclàssic, construït a finals del segle XVIII. Amb dues plantes i una sèrie de columnes de grans dimensions, aquest espai ofereix un ambient de calma i recolliment. Al centre, s’hi troba una antiga cisterna de pedra, un element arquitectònic típic de la zona, que antigament servia per recollir aigua de pluja.

Més enllà del santuari, l’entorn de Sant Ramon és ideal per als amants del senderisme i la natura. Les seves rutes transcorren per camps de cereals i petites zones boscoses, on es poden trobar nombroses construccions de pedra seca, com marges, cabanes de pastor i aljubs, testimonis de l’arquitectura tradicional de la Segarra.

Descobrint els nuclis veïns

A poca distància de Sant Ramon hi ha petits pobles plens d’encant que val la pena visitar. Portell, per exemple, conserva la petita capella de Sant Nicolau de la Manresana, lloc on, segons la tradició, va ser enterrat Sant Ramon Nonat. També destaca Mont-ros, un nucli medieval amb cases de pedra i bones vistes panoràmiques de la comarca, i Sant Antolí i Vilanova, amb una església romànica del segle XI.

Amb una combinació d’història, espiritualitat i natura, Sant Ramon es consolida com un destí atractiu per als qui volen gaudir del turisme rural i descobrir els racons més autèntics de la Segarra.

Com arribar-hi des de Lleida?

Per als visitants que vulguin arribar-hi des de Lleida, la millor opció és el vehicle privat, ja que permet un trajecte ràpid i directe d’uns 45 minuts. El recorregut més recomanat passa per l’autovia A-2, una via ràpida que connecta Lleida amb Barcelona. Els conductors han de seguir aquesta ruta fins a la sortida 520, que dona accés a Tàrrega, Guissona i Agramunt. Un cop a Tàrrega, cal continuar per la C-14 fins a Cervera. Des d’aquesta localitat, només queda agafar la carretera LV-3321, que en pocs quilòmetres porta directament a Sant Ramon.