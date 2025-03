El restaurant de Lleida que ha anunciat l'aturada després de 38 anys seguirà actiu fins que sigui traspassat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El restaurant Aggio, de Lleida (carrer Templers, número 3), que està en traspàs, seguirà obert i en el seu horari habitual a l’espera de concretar un acord amb persones que estan interessades a continuar amb un negoci de 38 anys d’història a la capital del Segrià, segons va precisar el seu amo.

“Hi ha persones interessades a continuar amb el negoci. Estem en converses i valorant totes les opcions”, va explicar Toni Màrquez, propietari del restaurant Aggio, el qual va declarar que “em quedaven dos anys per jubilar-me” i que va prendre aquesta decisió de traspassar- lo per motius de salut.

“Principalment prenc aquesta decisió per motius de salut, malgrat que la pandèmia també ens va fer patir”, va assegurar Màrquez a SEGRE. També va reconèixer que “no hi ha relleu generacional, perquè les meues filles ja tenen els seus projectes professionals fora de la ciutat”. “Hi ha persones interessades a continuar amb aquest negoci, i veurem què passa, perquè encara estem en converses i valorant qualsevol possibilitat”, afegeix.

“L’Aggio ha estat la meua vida. La meua dona i jo vam decidir emprendre aquest projecte el 1987, i al principi fèiem pizzes i pasta”, explica. Màrquez diu que li va donar aquest nom al restaurant perquè és de la mitologia romana. Afirma que una de les claus per al bon inici de l’Aggio va ser el boom que van generar els Cines Lumière, ubicats al carrer Acadèmia fins a l’any 2002. “Érem en una zona de molt moviment a la ciutat i amb poques pizzeries. Als tres anys vam doblar l’espai del restaurant.

"Amb el pas del temps, a part de servir plats de cuina tradicional, com el bacallà gratinat amb allioli o els caragols del Toni, també organitzàvem sopars amenitzats amb jazz i dies amb música en directe, que era una cosa que agradava molt als clients”, recorda. Màrquez assenyala que arran d’anunciar que el negoci es traspassa “molta gent ens ha trucat preguntant-nos”. “Han estat moltes generacions que han anat passant pel restaurant al llarg d’aquests 38 anys”, conclou Màrquez.