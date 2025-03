Aldi posa a la venda el dispositiu que serà obligatori portar a partir de l’1 de gener de 2026 segons la DGT

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercats Aldi ha començat a comercialitzar la llum d’emergència V-16, el dispositiu que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert com a obligatori per a tots els vehicles a partir de l’1 de gener de 2026. Aquesta balisa lluminosa, que substituirà definitivament als tradicionals triangles d’emergència, està disponible a un preu de 39,99 euros durant una oferta especial vàlida del 12 al 14 de març.

El senyal V-16 representa un avanç significatiu en matèria de seguretat viària, ja que elimina la necessitat que els conductors abandonin el vehicle per senyalitzar una avaria o accident. Pere Navarro, director general de la DGT, va recolzar aquesta iniciativa com a part d’una estratègia per reduir els atropellaments a la carretera, un risc a què s’exposen els conductors quan han de col·locar els triangles a 50 metres de distància del vehicle immobilitzat.

El dispositiu que comercialitza Aldi compta amb homologació oficial de la DGT i compleix tots els requisits tècnics establerts per la normativa vigent. A més de la seua funció principal com a balisa lluminosa, incorpora tecnologia que permetrà un nivell més elevat de protecció per als usuaris de les vies.

Quines característiques té la balisa V -16 homologada?

El model que ofereix Aldi integra funcionalitats avançades que el converteixen en un element de seguretat d’última generació. Entre les seues principals característiques destaquen:

Llum de 360 graus d’alta intensitat visible fins a un quilòmetre de distància

Xip de geoposicionament i antena GNSS per determinar la ubicació exacta del vehicle

Targeta prepagament e-SIM 4G que garanteix la comunicació amb la plataforma DGT 3.0 durant més de 13 anys

Connexió automàtica al sistema DGT 3.0 per alertar altres conductors

Aquesta tecnologia permet que, en activar la llum V-16, no només s’alerti visualment altres conductors, sinó que també es notifiqui automàticament als serveis d’emergència sobre la ubicació exacta del vehicle, la qual cosa agilitza considerablement la resposta davant de possibles incidències.

Calendari d’implantació i període transitori

Encara que l’obligatorietat total de la llum V-16 entrarà en vigor l’1 de gener de 2026, actualment ens trobem en un període transitori en què conviuen ambdós sistemes de senyalització. Des de l’1 de juliol de 2021, els conductors poden utilitzar indistintament els triangles d’emergència o la nova balisa lluminosa.

Aquest període d’adaptació permet als conductors familiaritzar-se amb el nou dispositiu i adquirir-lo sense presses, evitant així possibles problemes de proveïment quan s’atansi la data límit. No obstant, la DGT recomana als usuaris que s’avancin a la normativa, ja que la llum V-16 ofereix avantatges significatius en termes de seguretat.

Sancions per no complir la normativa

A partir de 2026, circular sense la llum V-16 homologada portarà conseqüències econòmiques per als conductors. La DGT ha establert que la sanció per no portar aquest dispositiu serà equivalent a la que actualment s’imposa per circular sense els triangles d’emergència: una multa de fins 80 euros.

A més, és important recordar que, independentment del sistema de senyalització utilitzat, continua sent obligatori l’ús de l’armilla reflectora en abandonar el vehicle en cas d’avaria o incident. No portar-lo al sortir a la calçada està considerat com una infracció greu que pot suposar una multa de 200 euros i la pèrdua de quatre punts del carnet de conduir.

Per què s’ha decidit substituir els triangles per la llum V -16?

La principal motivació per a aquest canvi normatiu rau en la seguretat. Segons dades de la DGT, col·locar els triangles d’emergència implica un risc considerable per als conductors, especialment en via d’alta velocitat o amb poca visibilitat. Cada any es registren nombrosos atropellaments relacionats amb aquesta maniobra.

La llum V-16 elimina la necessitat de sortir del vehicle per senyalitzar l’avaria, ja que n’hi ha prou amb col·locar-la al sostre del cotxe des de l’interior. A més, la seua major visibilitat (fins 1 km) millora la capacitat de reacció d’altres conductors davant d’un vehicle detingut.

Quantes llums V -16 són necessàries per vehicle?

A diferència dels triangles d’emergència, que requerien la col·locació de dos unitats (un davant i un altre darrere del vehicle), amb la llum V-16 només és necessari disposar d’un únic dispositiu. Això es deu que la balisa projecta una llum de 360 graus visible des de qualsevol angle.

Aquesta simplificació no només suposa un estalvi econòmic per als conductors, sinó també una facilitat d’ús més gran en situacions d’emergència, quan l’estrès i la urgència poden dificultar la correcta col·locació dels antics triangles.

Tecnologia DGT 3.0 i el futur de la seguretat viària

La implementació de la llum V-16 forma part d’un projecte més ampli denominat DGT 3.0, que pretén crear un ecosistema connectat de vehicles i infraestructures per millorar la seguretat viària. Mitjançant aquesta plataforma, els vehicles podran comunicar-se entre si i amb la infraestructura viària, compartint informació en temps real sobre incidències, condicions meteorològiques adverses o retencions.

Les balises V-16 connectades juguen un paper fonamental en aquest ecosistema, ja que permeten notificar automàticament la presència d’un vehicle detingut, facilitant que aquesta informació arribi tant als serveis d’emergència com a altres conductors a través dels seus sistemes de navegació.

Amb aquesta iniciativa, Espanya se situa a l’avantguarda europea en la implementació de sistemes de seguretat viària connectats, anticipant-se a les directrius que probablement s’estendran per tota la Unió Europea en els propers anys.