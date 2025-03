El 30% de famílies espanyoles preveu un empitjorament econòmic el 2025

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Tres de cada deu famílies espanyoles consideren que la seua situació econòmica empitjorarà durant 2025, segons revela l’últim estudi sobre solvència familiar publicat aquest divendres per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Aquest pessimisme contrasta amb el 18% de cases que confia a millorar la seua economia domèstica durant el proper any, reflectint una preocupació generalitzada pesi a la lleugera millora als indicadors globals.

L’Índex de Solvència Familiar, principal indicador de l’estudi que mesura la capacitat de les cases per afrontar 37 partides bàsiques de despesa domèstica, ha experimentat un increment moderat en passar de 46 punts el 2023 a 47,4 el 2024. Tanmateix, l’OCU subratlla que aquesta xifra continua per sota dels 48,7 punts registrats el 2019 i queda molt lluny dels 52,5 assolits el 2020, just abans de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

L’anàlisi avalua la situació financera de les famílies espanyoles examinant la seua capacitat per cobrir despeses essencials en sis àrees: habitatge, alimentació, salut, educació, mobilitat, i cultura, lleure i temps lliure. Els resultats revelen un panorama complex on, malgrat certa recuperació, la precarietat econòmica continua afectant un percentatge significatiu de la població.

Desigualtats territorials en la solvència familiar

L’estudi de l’OCU posa de manifest importants disparitats econòmiques entre les diferents comunitats autònomes. Andalusia encapçala la llista de regions amb pitjor índex de solvència familiar (per sota de 47 punts), seguida per Castella-la Manxa, les Balears, Madrid, Extremadura i les Canàries.

En l’extrem oposat, La Rioja i Navarra destaquen com les comunitats on les famílies gaudeixen de més benestar econòmic, superant ambdues els 50 punts a l’índex. No obstant, Navarra ha experimentat un lleuger retrocés respecte a l’any anterior, tendència que comparteix amb Aragó i Extremadura, la qual cosa podria indicar un debilitament de les economies familiars fins i tot en territoris tradicionalment pròspers.

Preocupant: cada vegada hi ha menys persones que pertanyen a la classe mitjana

Una de les dades més alarmants que assenyala l’OCU és la progressiva reducció del segment de població considerat com a classe mitjana. Segons l’informe, aquest grup representa actualment el 51% de les cases espanyoles, xifra notablement inferior al 63% que suposava el 2018. Aquesta contracció de 12 punts percentuals en tot just sis anys confirma el que l’organització denomina un clar "estrenyiment" d’aquest sector social.

Paral·lelament, s’observa una polarització en la distribució de la riquesa. D’una banda, ha augmentat fins el 33% el percentatge de famílies amb alt confort financer (aquelles sense dificultats per afrontar despeses quotidianes), però simultàniament ha crescut el grup de cases en situació de baix confort financer, assolint ja el 16%.

Aquesta tendència resulta especialment preocupant considerant que el 69% de les famílies espanyoles continua experimentant dificultats per estalviar, un indicador que, encara que ha millorat lleugerament, continua reflectint la fragilitat econòmica de gran part de la població.

Quines despeses resulten més difícils d’afrontar per a les cases espanyoles?

L’anàlisi detallada per partides revela que les despeses relacionades amb l’habitatge i l’alimentació continuen sent les que generen més dificultats a les famílies espanyoles. No obstant, l’estudi identifica nombroses àrees problemàtiques que afecten un percentatge significatiu de cases:

Les despeses associades a l’automòbil encapçalen la llista de preocupacions econòmiques, resultant difícils o molt difícils d’assumir per al 48% de les cases. El segueixen de prop els tractaments dentals, que suposen un problema per al 46% de les famílies espanyoles.

Els subministraments bàsics com a gas, electricitat i aigua representen una càrrega excessiva per al 36% de les cases, mentre que l’adquisició de productes sanitaris com ulleres i audiòfons resulta complicada per al 34% de les famílies. El pagament de la hipoteca suposa un repte per al 27% de les cases, i les despeses en salut mental resulten problemàtiques per al 23%.

Especialment significatiu resulta la dada sobre les vacances, una despesa que podria considerar-se prescindible però que l’OCU destaca per la seua importància per al benestar familiar: el 52% de les cases troba difícil o molt difícil afrontar aquest desemborsament, la qual cosa reflecteix les limitacions econòmiques que afecten fins i tot aspectes relacionats amb el lleure i el descans.

Com afecta la situació econòmica actual al benestar de les famílies?

La persistència de dificultats econòmiques a tantes cases espanyoles té implicacions que van més allà del merament financer. La incapacitat per afrontar despeses relacionades amb la salut, com tractaments dentals o atenció psicològica, pot derivar en problemes sanitaris a llarg termini. Així mateix, les dificultats per costejar activitats de lleure i descans com les vacances impacten negativament en la qualitat de vida i el benestar emocional.

La pèrdua de persones pertanyents a la classe mitjana representa a més un canvi estructural en la composició socioeconòmica del país, amb possibles conseqüències polítiques i socials. La polarització econòmica, amb un augment simultani de les cases més acomodades i les més vulnerables, podria traduir-se en un increment de la desigualtat i la tensió social si no s’implementen mesures correctores.