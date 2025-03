50 anys promovent la inclusió

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Associació Alba de Tàrrega va donar ahir el tret de sortida a la commemoració del seu 50 aniversari de compromís amb les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. La directora, Maite Trepat, va reconèixer que “és un any molt especial i que ens fa molta il·lusió”. Trepat va destacar que fa 50 anys que l’entitat obre portes per “atendre les necessitats socials del territori”.

En una gala al Teatre Ateneu de la capital de l’Urgell, presentada per Clara Vila, usuària d’Alba, i la periodista Mònica Terribas, l’Associació Alba va desgranar les accions amb què celebrarà mig segle d’història (vegeu el desglossament) i va aprofitar per presentar la nova imatge corporativa, amb un logotip en el qual es pot llegir la paraula alba acompanyada del lema “Persones amb empenta”, combinant els colors verd i lila i un manifest que clama per una societat amb igualtat d’oportunitats, creant vincles, sumant realitats diverses, arrelats en el territori, i tot plegat amb empenta i determinació.

Terribas va posar de relleu el fet d’oferir una gala molt participativa amb usuaris de l’entitat: “Persones que fa 50 anys no tenien oportunitats ara en tenen de pujar a un escenari i de compartir la presentació d’aquesta gala.”

També es va aprofitar per fer un repàs de la trajectòria de l’entitat, que va nàixer el 1975 a partir d’un donatiu de 22.000 pessetes que havia recaptat la Jove Cambra en una festa i que mossèn Garriga va aprofitar per crear l’escola Alba.Actualment l’entitat atén 1.749 persones (unes 360 amb discapacitat), compta amb 316 professionals i disposa de 110 voluntaris.

Altres dades destacades són la gestió de quaranta-set pisos amb vuitanta residents, tres residències i noranta-cinc persones ateses als Centres Especials de Treball (el restaurant El Gat, la bugaderia, l’obrador de galetes El Rosal i els serveis de neteja, jardineria i cuina).

En els parlaments institucionals, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va agrair el treball de l’entitat al territori perquè ha contribuït a millorar “la felicitat i la dignitat de les persones amb discapacitat”, símbol d’una “societat avançada”. Per la seua part, la regidora d’Acció Social, Alba Castellana, va afirmar que l’Associació Alba “contribueix a fer una societat més justa i inclusiva” i va posar de relleu la seua capacitat d’“adaptar-se, evolucionar i créixer per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat”.