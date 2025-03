Lleida, a tot tren

Expo Tren atreu públic tant familiar com especialitzat i un 70% del total és de fora de Lleida. - JORGE AGUSTÍN

LAIA BERENGUER LUMBIERRES LLEIDA

La 14a edició de Lleida Expo Tren es va inaugurar ahir al pavelló 4 de Fira Lleida amb puntualitat màxima. Durant tota la jornada, el saló, que combina el vessant lúdic amb el cultural i històric del món ferroviari, va exhibir les maquetes i els productes de 67 expositors i 34 marques. Entre ells, 26 són internacionals. “Amb els anys, rebem participants de cada vegada més països. Alemanya, França, Àustria o Anglaterra són les més habituals i aquest any acollim també dos comerciants de Portugal”, va assegurar Raül Valls, promotor i director del certamen.

Les últimes novetats de fabricants i distribuïdors de trens en miniatura es podran descobrir també avui, ja que la fira obre de nou les portes de 10.00 a 14.00 h. Entre ahir i avui, l’organització espera rebre uns 9.000 visitants, entre públic familiar i especialitzat, un 70% dels quals de fora de Lleida (incloent-hi la resta de l’Estat espanyol, Andorra i el sud de França). De fet, Lleida Expo Tren és l’únic saló de modelisme ferroviari que se celebra a l’Estat espanyol. A més, forma part del circuit europeu de salons monogràfics dedicats al món del tren, juntament amb els celebrats en ciutats europees com Dreux, Milà, Colònia o Dortmund.

Un dels expositors que no es perden mai el saló lleidatà és el club Modelisme Rail Catalan, vingut de Perpinyà i que, per a l’ocasió, va estrenar ahir una maqueta de 40 metres de recorregut ferroviari. Un tram del trajecte, segons Ange Salas, membre de l’associació francesa, “és una representació exacta de com era l’estació de Cotlliure, al sud de França, fa vuit anys”, va explicar.

Així mateix, destaquen les maquetes i diorames de dos entitats lleidatanes: la secció de Modelisme Ferroviari de l’Ateneu Popular de Ponent i el grup T-Trak Nordeste.