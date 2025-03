Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La normativa espanyola sobre l’ús obligatori dels llums als vehicles és molt explícita. Segons estableix la Llei de Seguretat Viària al seu article 43, tots els automòbils que circulin "entre la posta i la sortida del sol" han de portar encès el sistema d’enllumenat corresponent, específicament les llums curtes. Aquesta mesura no només busca millorar la visibilitat dels vehicles a la carretera, sinó també reduir la sinistralitat viària a Espanya. No obstant, l’obligatorietat d’aquests llums va més enllà del període nocturn, estenent-se a altres situacions on la visibilitat queda compromesa.

Les condicions meteorològiques adverses, els túnels o els carrils reversibles són algunes de les circumstàncies en les quals la Dirección General de Tráfico (DGT) exigeix activar el sistema d’enllumenat adequat. L’incompliment d’aquesta normativa pot portar multes de fins 200 euros, sense retirada de punts del carnet, però amb un impacte econòmic considerable per als conductors. La raó principal d’aquesta regulació és garantir que els vehicles siguin perfectament visibles en qualsevol situació que impliqui una reducció de la llum natural o artificial.

Situacions obligatòries per a l’ús de les llums curtes

A més del període nocturn, hi ha diverses circumstàncies específiques on els conductors han d’encendre obligatòriament les llums curtes, independentment de l’hora del dia. Una d’elles és en circular per túnels o passos inferiors, on la il·luminació natural és escassa o inexistent. Aquesta mesura permet que el vehicle sigui més visible en aquests entorns amb il·luminació reduïda, augmentant la seguretat tant per al conductor com per a altres usuaris de la via.

Els carrils reversibles o en sentit contrari representen un altre escenari on les llums curtes són imprescindibles. En aquestes situacions, l’ús de l’enllumenat adequat resulta fonamental per diferenciar clarament el sentit de la marxa i evitar possibles col·lisions frontals, que solen tenir conseqüències greus. La senyalització lluminosa actua com un element diferenciador en vies on la circulació pot canviar de direcció segons les necessitats del trànsit.

Les condicions meteorològiques adverses constitueixen el tercer gran grup de situacions on es requereix encendre les llums curtes. Fenòmens com la pluja intensa, la boira, la nevada o la presència de pols en suspensió redueixen significativament la visibilitat a la carretera. En aquestes circumstàncies, les llums no només permeten veure-hi millor, sinó també ser vist per altres conductors, augmentant considerablement el marge de reacció davant de possibles perills.

Sancions per incomplir la normativa d’enllumenat

La DGT considera una infracció greu no portar les llums enceses quan la normativa ho exigeix. Aquest incompliment està sancionat amb multes econòmiques que poden arribar fins els 200 euros. És important destacar que, encara que aquesta infracció no comporta la retirada de punts del carnet de conduir, sí que suposa un desemborsament econòmic significatiu que podria evitar-se simplement complint la normativa establerta.

Els agents de trànsit tenen potestat per denunciar qualsevol conductor que circuli sense les llums reglamentàries en les situacions descrites anteriorment. Aquesta vigilància s’intensifica especialment durant els mesos de tardor i hivern, quan els dies són més curts i les condicions meteorològiques solen ser més adverses, augmentant les situacions en les quals l’ús de les llums és obligatori.

Com regular correctament les llums de l’automòbil

Per garantir que les llums del vehicle compleixin eficaçment la seua funció, és fonamental que estiguin correctament regulades. El procés d’ajustament pot realitzar-se de manera senzilla seguint uns passos bàsics. En primer lloc, cal situar el vehicle davant una superfície plana, com la porta d’un garatge o un mur, a una distància aproximada de cinc metres. A continuació, s’ha de mesurar l’altura del centre del far respecte al terra i marcar aquest punt a la paret.

Després d’encendre les llums, és necessari comprovar si el feix lluminós coincideix amb la marca realitzada a la paret. Si la projecció no coincideix o es desvia, caldrà utilitzar els dispositius d’ajustament del vehicle per establir l’altura correcta dels fars. Aquest senzill procediment garanteix que les llums il·luminin adequadament la carretera sense enlluernar altres conductors, aspecte crucial per a la seguretat viària.

Quina diferència hi ha entre les llums curtes i les diürnes?

És important no confondre les llums curtes amb les diürnes (DRL - Daytime Running Lights), que són obligatòries a tots els vehicles homologats a la Unió Europea des de 2011. Les llums diürnes s’encenen automàticament en arrancar el motor i tenen com a única funció fer més visible el vehicle durant el dia, però no il·luminen la carretera ni substitueixen les llums curtes en situacions de visibilitat reduïda.

Mentre que les llums diürnes consumeixen menys energia i estan dissenyades exclusivament per augmentar la visibilitat del vehicle durant el dia, les curtes tenen més potència i estan orientades per il·luminar la carretera, permetent al conductor veure adequadament el traçat i els possibles obstacles. Aquesta distinció és fonamental, ja que circular només amb llums diürnes en situacions que requereixen llums curtes també pot ser motiu de sanció.

Diferències entre sistemes d’il·luminació moderns

La tecnologia en sistemes d’il·luminació vehicular ha avançat significativament en les últimes dècades. Actualment, trobem diversos tipus de sistemes com els fars halogenats tradicionals, els de xenó, LED o fins i tot matriu LED. Cadascú ofereix diferents prestacions en termes d’intensitat lluminosa, durabilitat i eficiència energètica.

Els sistemes més avançats, com els fars adaptatius o intel·ligents, ajusten automàticament el feix de llum segons les condicions de la via, la velocitat del vehicle o la presència d’altres usuaris. Aquests sistemes optimitzen la il·luminació sense enlluernar altres conductors, representant un avenç significatiu en termes de seguretat viària. No obstant, independentment del tipus de tecnologia, la normativa sobre quan s’han d’utilitzar les llums curtes continua sent la mateixa per a tots els vehicles.