Adeu a les botelles de plàstic a la UE: el que has de saber

La Unió Europea ha pres una decisió transcendental respecte a l’ús de botelles de plàstic, un producte omnipresent en el nostre dia a dia però amb greus conseqüències mediambientals. Després de nombrosos estudis que han evidenciat els perills que aquests envasos representen tant per a la salut humana com per a l’ecosistema, les autoritats europees han implementat una sèrie de mesures destinades a reduir dràsticament el seu impacte. La Directiva SUP (Single Use Plastic), adoptada el 2019, marca l’inici d’una de nova era en la que els fabricants s’hauran d’adaptar a exigències més estrictes de producció, mentre els consumidors veuran canvis significatius en els seus hàbits de compra.

La contaminació per plàstics és ja visible en platges, oceans i fins i tot en la nostra alimentació, on els microplàstics s’han infiltrat silenciosament. Davant d’aquesta realitat alarmant, les noves normatives europees obliguen els fabricants a dissenyar botelles amb taps solidaris per evitar la seua dispersió en la naturalesa. Però la mesura més rellevant va entrar en vigor en gener de 2025, quan totes les botelles PET han de contenir, com a mínim, un 25% de plàstic reciclat, percentatge que augmentarà fins el 30% el 2030. Aquestes disposicions, encara que necessàries des de la perspectiva mediambiental, plantegen desafiaments importants per a la indústria i tindran repercussions directes en la butxaca dels consumidors.

Impacte econòmic per als consumidors

Les noves regulacions europees obligaran els fabricants a realitzar inversions considerables per adaptar-se als requisits de reciclatge, la qual cosa inevitablement es traduirà en un increment de preus per al consumidor final. Els costos de producció augmentaran a causa de la necessitat d’incorporar materials reciclats en percentatges específics, la qual cosa requerirà tecnologies més avançades i processos de fabricació més complexos.

A més, existeix la possibilitat que alguns països, com França, implementin mesures fiscals addicionals. En el cas francès, el Senat podria aprovar un augment significatiu de l’IVA aplicable a les botelles d’aigua de plàstic, passant del 5,5% al 20%. Això suposaria que una botella que actualment costa 0,60€ podria incrementar el seu preu fins els 0,68€, mentre que un paquet de sis botelles valorat en 3€ assoliria aproximadament els 3,40€. A Espanya, tot i que encara no s’han anunciat mesurades fiscals similars, els experts anticipen que el preu d’aquests productes experimentarà un augment notable a causa dels costos associats al compliment de les noves normatives europees.

Crisi en la indústria del plàstic europeu

Aquestes mesures regulatòries arriben en un moment particularment delicat per al sector del plàstic a Europa. Durant 2023, la producció de plàstics va experimentar una caiguda del 8,3%, reflectint tant les pressions regulatòries com els desafiaments econòmics globals. Paradoxalment, fins i tot la producció de plàstics reciclats va disminuir un 7,8%, la qual cosa planteja interrogants sobre la capacitat de la indústria per complir els ambiciosos objectius de reciclatge establerts per la UE.

Els fabricants s’enfronten ara a la necessitat de transformar les seues línies de producció i cadenes de subministrament per incorporar materials reciclats en les proporcions requerides. Aquesta transició no només implica inversions en noves tecnologies i processos, sinó també el desenvolupament de sistemes de recollida i reciclatge més eficients. La Comissió Europea ha assenyalat que aquestes mesures són necessàries per assolir els objectius climàtics del continent i reduir la dependència dels combustibles fòssils utilitzats a la producció de plàstics verges.

Beneficis mediambientals de la nova normativa

Malgrat els desafiaments econòmics i logístics, l’eliminació progressiva de les botelles de plàstic d’un sol ús representa un avenç significatiu en la lluita contra la contaminació. Segons dades de la Comissió Europea, cada any es generen més de 25 milions de tones de residus plàstics al continent, i menys del 30% es recull per al seu reciclatge. Les botelles de plàstic figuren entre els deu articles que més freqüentment es troben a les platges europees.

Les noves mesures pretenen no només reduir la quantitat de plàstic que acaba als oceans i abocadors, sinó també disminuir les emissions de CO₂ associades a la producció de plàstics verges. La incorporació de materials reciclats en la fabricació de noves botelles permetrà tancar el cicle de vida d’aquests productes, transformant-los d’un model lineal a un de circular on els materials es recuperen i reutilitzen contínuament.

Quines alternatives existeixen a les botelles de plàstic?

Davant del previsible augment dels preus de les botelles de plàstic, els consumidors podrien optar per alternatives més sostenibles i econòmiques a llarg termini. L’aigua de l’aixeta, quan compleix els estàndards de potabilitat, representa l’opció més accessible i ecològica. A Espanya, l’aigua de consum públic està sotmesa a rigorosos controls sanitaris que garanteixen la seua qualitat en la immensa majoria del territori.

Per als qui prefereixen portar aigua amb si, les botelles reutilitzables d’acer inoxidable o vidre ofereixen una alternativa duradora i lliure de microplàstics. Encara que el seu cost inicial és més gran, la seua vida útil prolongada les converteix en opcions més econòmiques a mitjà termini. Altres alternatives inclouen els sistemes de filtració domèstica, que permeten millorar el sabor i la qualitat de l’aigua de l’aixeta, així com les fonts públiques d’aigua potable, cada vegada més presents en espais urbans.