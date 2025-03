Com rentar adequadament jaquetes d’hivern per mantenir-les impecables

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El final de l’hivern marca el moment perfecte per preparar les nostres peces d’abric abans de guardar-les fins la pròxima temporada. Una neteja adequada de les jaquetes hivernals no només garanteix la seua conservació, sinó que també evita danys als materials durant els mesos d’emmagatzemament. Els experts recomanen dedicar temps a aquesta tasca, ja que les restes de brutícia, suor i humitat poden deteriorar significativament aquestes peces si es guarden sense haver-les netejat.

Cada tipus de jaqueta d’hivern requereix una cura específica segons la seua composició. Realitzar aquest manteniment en finalitzar la temporada freda permet prolongar la vida útil d’aquestes peces, evitant sorpreses desagradables quan arribi el pròxim hivern. Un rentat correcte ara significa que no haurem de preocupar-nos per peces deformades, amb pudor o deteriorades quan tornem a necessitar-les.

Cures específiques per a jaquetes de plomes

Les jaquetes farcides de plomes mereixen una atenció especial durant la seua neteja per mantenir intactes les seues propietats aïllants. Els experts recomanen rentar-les a 30 graus utilitzant el programa de rentat delicat i fent servir un detergent específic per a peces de plomes. És important tenir en compte que aquest tipus de farcit tendeix a absorbir grans quantitats de detergent, per la qual cosa resulta convenient afegir un cicle d’esbandida addicional per eliminar tots els residus.

Després del rentat, l’assecatge adquireix una importància crucial. El truc de les pilotes de tenis resulta especialment eficaç: introduir la peça a l’assecadora juntament amb 2-3 pilotes de tenis a temperatura baixa ajuda que les plomes es mantinguin esponjoses i evita que s’espesseixin. Aquest mètode garanteix que la jaqueta conservi el seu volum i capacitat aïllant per a la pròxima temporada.

Mètodes de neteja per a jaquetes de materials sintètics

Les jaquetes amb farcit sintètic presenten l’avantatge d’un manteniment més senzill. Generalment, poden rentar-se a màquina a temperatures moderades (30-40 graus) seguint les indicacions de l’etiqueta. Els materials com el polièster o la fibra buida mantenen millor la seua forma després del rentat i s’assequen amb més rapidesa que les plomes naturals.

Per a aquest tipus de peces, és recomanable utilitzar detergents suaus i evitar l’ús de suavitzants, ja que aquests poden afectar negativament les propietats impermeables del teixit exterior. Després del rentat, una agitació suau durant l’assecatge ajuda a redistribuir el farcit de manera uniforme, mantenint així la seua capacitat d’aïllament tèrmic.

La cura especial de les jaquetes impermeables

Les jaquetes tècniques amb membranes impermeables com Gore-Tex® o similars requereixen un tractament particular per mantenir les seues propietats. Aquests teixits tecnològics estan dissenyats per repel·lir l’aigua mentre permeten la transpiració, però els residus de detergent convencional poden obstruir els microporus de la membrana.

El més aconsellable és utilitzar productes específics per a peces tècniques que no deixen residus. Després del rentat, és fonamental aplicar un tractament renovador de la impermeabilitat mitjançant esprais o productes específics. Aquest pas restaura la capacitat repel·lent a l’aigua que tendeix a deteriorar-se amb l’ús i els rentats successius.

Emmagatzemament postrentat

Una vegada netes i completament seques, l’emmagatzemament adequat de les jaquetes d’hivern resulta determinant per conservar-les bé. Els experts recomanen evitar els penjadors de filferro que poden deformar les espatlles de les peces més pesades i optar per penjadors amples i embuatats.

Les jaquetes de plomes es beneficien especialment d’un emmagatzemament sense compressió, preferiblement penjades o guardades en bosses transpirables de gran mida. Per evitar l’aparició d’insectes i olors desagradables, poden utilitzar-se repel·lents naturals com la lavanda o el cedre, evitant sempre productes químics agressius que puguin danyar els teixits.

Quan recórrer a la neteja professional?

Algunes peces d’hivern particularment delicades o d’alt valor poden requerir neteja professional. Les jaquetes confeccionades amb materials com a llana, caixmir o cuir es beneficien enormement del tractament especialitzat que ofereixen les tintoreries. Els professionals disposen de tècniques i productes específics que respecten la integritat d’aquests materials sensibles.

La inversió en neteja professional resulta especialment recomanable per a peces exclusives o de dissenyador, ja que un manteniment inadequat podria ocasionar danys irreversibles. Abans d’entregar qualsevol peça, és aconsellable informar el professional sobre taques específiques o àrees que requereixin atenció especial.

Amb quina freqüència s’han de rentar les jaquetes d’hivern?

A diferència d’altres peces, les jaquetes d’hivern no necessiten rentats freqüents. En general, una o dos neteges per temporada solen ser suficients, llevat que es produeixin taques específiques. El rentat excessiu pot degradar prematurament els materials i els tractaments impermeabilizants.

Una bona pràctica consisteix a realitzar una neteja a fons al final de la temporada, abans de l’emmagatzemament, i una altra al principi de la següent si fos necessari. Entre rentats, la ventilació periòdica i la raspallada suau poden mantenir les peces en bon estat sense sotmetre-les a l’estrès de rentats complets.

Com tractar taques puntuals sense rentar tota la peça ?

Per a taques localitzades, especialment en peces que no requereixen un rentat complet, la neteja puntual pot ser la solució. Utilitzant un drap humitejat amb aigua sabonosa suau o productes específics per al tipus de teixit, es pot tractar la zona afectada mitjançant petits tocs, evitant fregar enèrgicament.

Aquesta tècnica resulta particularment útil per a jaquetes de plomes o peces tècniques on un rentat complet podria ser innecessari o contraproduent. Després de la neteja puntual, és important assecar completament la zona tractada, preferiblement amb aire natural, abans de guardar la peça.