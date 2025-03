L’avís d’Hisenda als mutualistes: així han de demanar les devolucions d’IRPF a partir del 2 d’abril

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els mutualistes que tenen dret a recuperar els diners pagats en excés al fisc per les seues aportacions a les mutualitats, després de la sentència favorable del Tribunal Suprem, ja poden marcar als seus calendaris la data clau. A partir del proper 2 d’abril i fins el 30 de juny, podran sol·licitar les devolucions corresponents a l’exercici 2019 i anteriors no prescrits, sempre que haguessin presentat els recursos pertinents. Aquest tràmit, encara que coincideix en dates amb la Campanya de la Renda 2024-2025, constitueix un procediment completament independent que requereix atenció específica per part dels afectats.

L’Agència Tributària ha modificat el sistema de reclamació, establint que les devolucions s’hauran de sol·licitar exercici per exercici, abandonant la possibilitat de tramitar-les de manera conjunta com es venia fent després del fallo judicial. Aquesta decisió ha provocat malestar entre els contribuents afectats, però, de moment, l’administració manté el nou procediment. Per facilitar aquest procés, el Ministeri d’Hisenda ha publicat recentment l’Ordre HAC/242/2025, de 13 de març, on es detalla el protocol específic per a aquestes reclamacions.

Com sol·licitar la devolució de l’IRPF si ets mutualista?

L’Ordre HAC/242/2025 estableix amb precisió el mecanisme per reclamar els imports abonats en excés. Segons recull l’article 14 de l’esmentada normativa, els contribuents hauran de tramitar les seues sol·licituds "a través del formulari d’apoderament" que l’Agència Tributària posarà a disposició a la seua Seu Electrònica. Aquest sistema centralitzat pretén ordenar l’allau de peticions que s’esperen durant aquest període.

Per accedir a aquest formulari i completar correctament la sol·licitud, els mutualistes necessitaran identificar-se mitjançant algun dels següents mètodes autoritzats:

Certificat electrònic, que garanteix la identitat digital del contribuent.

Sistema Cl@ve Mòbil, incloent l’opció de Cl@ve PIN per a operacions puntuals.

Número de referència generat a partir de la dada continguda a la casella 505 de la declaració de la Renda de l’exercici anterior.

Sistema eIDAS, el mecanisme europeu de reconeixement d’identitats electròniques transfrontereres.

És fonamental que els afectats verifiquin amb temps que disposen d’algun d’aquests mètodes d’identificació, ja que sense ells resultarà impossible tramitar la sol·licitud dins del termini establert. Especialment rellevant és el cas d’aquells contribuents menys familiaritzats amb els procediments electrònics, que haurien de gestionar com més aviat millor les credencials necessàries.

Calendari i terminis per a la sol·licitud de devolucions

El període habilitat per tramitar aquestes devolucions coincideix en el seu inici i acabament amb la Campanya de la Renda d’aquest any, encara que es tracta de processos independents que no s’han de confondre. Concretament, els mutualistes podran presentar les seues sol·licituds:

Data d’inici: 2 d’abril de 2025

Data límit: 30 de juny de 2025

Aquesta finestra temporal de gairebé tres mesos hauria de ser suficient perquè tots els afectats puguin completar els seus tràmits, però des de diverses associacions de contribuents es recomana no deixar-lo per a última hora. L’experiència d’anys anteriors demostra que en les setmanes finals del termini solen produir-se saturacions en els sistemes informàtics i dificultats per obtenir cita|citació prèvia en cas de necessitar assistència presencial.

L’impacte de la sentència del Tribunal Suprem per als mutualistes

L’origen d’aquestes devolucions es troba en la sentència del Tribunal Suprem que va reconèixer el dret dels mutualistes a recuperar quantitats abonades indegudament en concepte d’IRPF per les seues aportacions a mutualitats. Aquesta resolució judicial va suposar un important precedent fiscal que beneficia milers de contribuents a tot Espanya, especialment professionals liberals i treballadors autònoms adscrits a diferents col·legis professionals.

La interpretació que va realitzar l’Alt Tribunal va corregir el criteri que venia aplicant l’Agència Tributària, establint que determinades aportacions a mutualitats havien de tenir un tractament fiscal més favorable. Tanmateix, per beneficiar-se d’aquesta rectificació, és imprescindible haver presentat els recursos corresponents en temps i forma, ja que les devolucions no es produeixen d’ofici.

Quina documentació necessitaran presentar els mutualistes?

Encara que l’Ordre ministerial no detalla exhaustivament la documentació requerida, per l’experiència d’exercicis anteriors i procediments similars, els mutualistes haurien de tenir preparats diversos documents per agilitzar el tràmit:

Certificats d’aportacions emesos per les respectives mutualitats, on consti clarament els imports i dates de les contribucions realitzades.

Còpies de les declaracions d’IRPF dels exercicis afectats (2019 i anteriors no prescrits).

Documentació acreditativa d’haver presentat recursos o reclamacions en termini respecte a aquestes liquidacions.

Número de compte bancari on es desitja rebre la devolució, verificant que el titular coincideix amb el sol·licitant.

Què succeeix amb les devolucions d’exercicis més recents?

Un aspecte important que genera dubtes entre els afectats és el tractament de les devolucions corresponents a exercicis posteriors a 2019. La normativa actual estableix un sistema esglaonat, per la qual cosa les devolucions d’anys més recents es tramitaran en campanyes successives. Aquesta fragmentació temporal ha estat un dels punts més criticats per les associacions de contribuents, que consideren que dilata innecessàriament un procés que podria resoldre’s de forma més àgil.

Per als contribuents que no van presentar recursos en el seu moment però es troben en situacions anàlogues, el camí resulta més complex. Hisenda ha incrementat els mecanismes de control per evitar que es produeixin sol·licituds sense el suport legal corresponent, per la qual cosa aquests casos s’hauran d’analitzar individualment amb assessorament especialitzat.

Com afecta aquest procés a la Campanya de la Renda 2024-2025?

Encara que ambdós procediments coincideixen en el temps, és fonamental no confondre’ls. La sol·licitud de devolucions per a mutualistes és un tràmit específic relacionat amb exercicis anteriors, mentre que la Campanya de la Renda 2024-2025 correspon a la declaració d’ingressos de l’any fiscal acabat de concloure. Els contribuents afectats hauran de gestionar ambdós processos de forma paral·lela si estan obligats a presentar la declaració anual.

Les devolucions reconegudes en aquest procediment especial no afectaran el resultat de la declaració d’aquest any, encara que sí que podrien tenir implicacions en la planificació fiscal dels contribuents, especialment en casos on les quantitats a recuperar siguin significatives.