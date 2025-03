Jordi Villegas: de la paraula escrita a l'art urbà

Publicat per Paula Pardo Creat: Actualitzat:

Jordi Villegas, mestre i artista urbà lleidatà, ha trobat en l'espai públic un lloc per transmetre emocions i missatges amb l’objectiu de fer reflexionar a la gent. El seu projecte, nascut durant la pandèmia, s'ha convertit en un fenomen que desperta sentiments en aquells qui es troben les seves frases pel carrer.

Villegas, que professionalment es dedica a l'ensenyament, va començar escrivint textos de manera informal durant el confinament, reflexionant sobre la manca de contacte i les emocions que es vivien en aquell moment. Amb el retorn a la normalitat, va decidir portar aquelles reflexions als carrers en forma de cartells, amb frases breus que actuen com a "senyals de vida" per a qui les llegeix.

"Vaig pensar que la millor manera de donar missatges a la gent curiosa era mitjançant cartells al carrer, que permetessin aturar-se i llegir-los", explica Villegas. L'objectiu de les seves intervencions és clar: “el que busco és transmetre emocions i generar reflexions en qui es creua amb els meus missatges, tot i que siguin efímers”.

Destaca que l'essència del seu art radica en la interpretació personal de cada missatge: "Potser per a mi significa una cosa, però per a qui el llegeix pot tenir un altre sentit, segons el moment que estigui vivint. Aquest és l'art de la literatura". Aquest intercanvi emocional entre l'artista i l'espectador ha fet que moltes persones li hagin fet arribar històries sobre com les seves frases els han ajudat en moments clau.

Inspirat en Banksy, Villegas aposta per l'anonimat parcial i per l'impacte directe de les seves creacions en l'entorn urbà. Els seus inicis com a artista van ser a la seva ciutat natal, Lleida, però a poc a poc ha anat compartint els seus missatges a ciutats com Barcelona, Madrid, València o Roma.

Gràcies al poder de les xarxes socials, ha pogut créixer i fer-se conèixer, compartint el seu art per intentar abraçar a la gent que el llegeix. Villegas creu fermament en el poder transformador de les paraules i, amb les seves frases, busca aportar un contrapunt positiu en un espai urbà on sovint domina la publicitat i els missatges buits.

Avui dia, l’artista compta amb un total de 44.500 seguidors a Instagram i 43.500 a TikTok. Les seves xarxes socials son el mitjà de comunicació principal per arribar als seus seguidors, ja que els cartells que penja al carrer son efímers “moltes vegades acaben sent arrancats o marxen, son volàtils”. Villegas va començar a utilitzar les xarxes socials des dels seus inicis a la pandèmia compartint els seus textos, que ara es converteixen en cartells.

Una de les seves frases estrella, diu, és “Algún día se va a cumplir todo lo que imaginas antes de irte a dormir”. L’artista remarca que aquesta frase té un gran significat per a ell, ja que somnis que tenia des de ben petit s’han complert, com fer col·laboracions amb l'NBA o treballar amb Warner Music, fent un cartell al popular cantant Leo Rizzi.

El seu logotip, que el podem veure en els seus vídeos a les xarxes, és una abraçada de dues persones en forma de cor i amb la inicial del seu cognom, simbolitzant tot plegat el seu objectiu: “les frases que faig estan fetes perquè t'abracin”.