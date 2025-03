Demanen als pobles una partida per a benestar animal

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Guissona va acollir ahir la primera jornada de Benestar Animal organitzada per l’associació Anut Bienestar Animal amb l’objectiu de “crear un espai de debat constructiu sobre la protecció animal, que a Lleida no ens solem trobar”, va explicar Yaara Nieto, portaveu de l’entitat. Nieto va reclamar la necessitat d’“acabar amb el model actual de centres d’acollida com els coneixem i de pagament per gos” i va demanar que “tots els ajuntaments tinguin una partida per a benestar animal”, com marca la llei.

Una de les problemàtiques principals que es va tractar en la jornada, que va reunir unes 150 persones (entre presencials i connectades telemàticament) d’unes 40 entitats diferents, va ser la dificultat que hi ha a les comarques de Ponent perquè els ajuntaments compleixin l’obligació de disposar d’un servei de recollida d’animals perduts o abandonats les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

La jornada, celebrada en una sala del Teatre Ateneu, va comptar amb diferents ponències sobre medicació per a colònies, fiscalitat per a entitats, captivitat, problemes de conducta i com denunciar casos de maltractament, entre altres temes, a càrrec de ponents especialitzats en la matèria.