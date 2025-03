Els joves de Down Lleida reclamen poder prendre les seues pròpies decisions

Fotografia de grup després de la lectura del manifest a la plaça Sant Francesc per part dels joves de Down Lleida. - AMADO FORROLLA

Desenes de persones es van donar cita ahir a la plaça Sant Francesc de Lleida en l’acte central per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down. La campanya d’aquest any s’ha centrat en el lema Tant com tu, per combatre els estereotips sobre la discapacitat. Ester Nadal i Joan Sorribes, del grup de joves de Down Lleida, van ser els encarregats de llegir el manifest d’aquest any, en el qual van reivindicar que tenen els mateixos drets que qualsevol persona i que necessiten més oportunitats. Un salari digne, una vida independent, poder triar el seu habitatge, la seua parella o les activitats socials, culturals i esportives, van ser algunes de les reivindicacions que van fer. “Tenim dret a ser reconeguts pel que som capaços d’aportar”, va assenyalar Nadal, que va acabar la seua intervenció remarcant que “tenim idees pròpies i volem que se’ns escolti”. Per la seua part, Sorribes va insistir en la necessitat de tenir més oportunitats i va apostar per “una societat més inclusiva i poder formar part de la comunitat, que ens ajudi i que ajudem”.

En aquest sentit, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, va destacar que la jornada serveix per visibilitzar tota la tasca que porta a terme l’entitat, a part de recaptar fons per poder continuar amb els projectes que tenen en marxa. Entre aquests, el de vida independent, a més de continuar treballant “per un envelliment inclusiu i actiu”. Actualment, l’associació atén unes 150 famílies i compta amb un dels grups de nens i nenes més nombrós d’Espanya, va destacar Parés.

Segons va explicar, des de la pandèmia han nascut uns 10 nens i nenes. “Portem 30 anys treballant per acompanyar-los, caminant al seu costat, i el nostre objectiu seria tancar, perquè això significaria que ja no ens necessiten, però per desgràcia encara ens trobem moltes barreres”, va assenyalar.

Amb campanyes com #TanComoTú i altres iniciatives pel Dia Mundial, les persones amb síndrome de Down mostren com és la seua vida real, similar a la de qualsevol, per trencar estereotips i demanar que no se’ls infantilitzi i es jugui pel seu talent i les seues capacitats.

La situació laboral és un dels obstacles per a la inclusió. S’estima que de les 23.000 persones en edat laboral que hi ha en el conjunt de l’Estat, sols un 5% està treballant, segons la Fundació Adecco.

Activitats, taules amb informació i Cursa de Bombers

Durant tota la jornada, les places Sant Francesc i Ricard Viñes van acollir diverses activitats com pintacares, jocs, batucades i actuacions musicals, així com una xocolatada i exhibicions esportives de gimnàstica i de spinning. A Ricard Viñes també va ser present l’Agrupació Cultural i Recreativa dels Bombers de Lleida, amb l’activitat El Laberint dels Bombers per als més petits.

Així mateix, acompanyats pel Marraquet Bomber i el grup caní, van aprofitar per recordar que la Cursa de Bombers de Lleida tindrà lloc el proper 6 d’abril. D’altra banda, van assenyalar que una part de la inscripció es destinarà a Down Lleida.