Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

L’actor francès Gérard Depardieu ha admès el seu segon dia de judici per agressió sexual davant del Tribunal Penal de París haver tocat una de les dos demandants, però ha negat la intenció sexual en agafar els seus malucs per no relliscar-se.

"La vaig agafar pels malucs per no relliscar perquè estava molt alterat per ella, per la calor, era divendres, gairebé al final del rodatge, estava molt cansat", ha assegurat l’actor de 76 anys, que han descrit una discussió amb la demandant per una pintura artística de què estaven parlant.

L’actor reconeix que l’incident va passar durant el rodatge de 'Les Volets Verts' del director Jean Becker el 2021, quan intentava evitar relliscar de la capsa en la qual estava assegut durant un descans. Quan se li ha preguntat si el contacte havia estat de naturalesa sexual, Depardieu ha respost que no creu "que ho hagi estat".

Depardieu ha afegit que realment no sabia per què havia tocat a la dona i que només es va assabentar de les acusacions més tard, quan era sota custòdia policial. La víctima és l’escenògrafa que ha estat present en el judici i que va denunciar que l’actor la va agredir subjectant-la entre les seues cuixes, tocant-la a la zona púbica i pujant fins als seus pits.

Així mateix, el francès reconeix comentaris grollers, encara que defensa que no s’adreçaven personalment a la víctima. "Sempre m’han dit que tinc un caràcter rus, no sé si és per la beguda o per la vulgaritat. No toco el cul de les dones", ha indicat, segons mitjans internacionals.

El judici ha despertat fortes crítiques entre entitats feministes franceses, que es van amuntegar a les portes del Tribunal amb pancartes i càntics en suport de les víctimes. El primer dia del cas, l’advocat defensor va afirmar que les acusacions eren "mentida" i la seua tasca és demostrar que "la veritat està del costat" de l’intèrpret.

"Totes les acusacions són mentides. La veritat està del nostre costat", va comentar el lletrat als mitjans de comunicació abans d’arrancar l’audiència. Entre les assistents al judici hi havia l’actriu Anouk Gringberg, que va ser expulsada de la sala per la seua reacció a les paraules de l’advocat de l’actor.

Depardieu s’enfronta a múltiples denúncies, entre les quals destaca l’actriu Charlotte Arnould el 2018 per "violació per penetració i agressió sexual" fins en dos ocasions. També s’enfronta a una acusació d’agressió en el set de rodatge de 'El mag i els siamesos’, de Jean-Pierre Mocky.

L’octubre de 2023, Depardieu va publicar una carta en 'Le Figaro' en la que negava les acusacions i assegurava que "mai de la vida" havia abusat d’una dones. En total fins tretze dones l’han denunciat per violència sexual durant els rodatges d’onze pel·lícules, estrenades entre 2004 i 2022, segons va donar a conèixer 'Mediapart'.