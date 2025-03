Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’oli verge extra Spelunca, de la Cooperativa Agrària Espluguenca, de l’Espluga Calba, ha estat guardonat amb el premi Aliments d’Espanya Millors Olis d’Oliva Verge Extra de la campanya 2024-2025 a la categoria de Fruitat Madur que atorga el ministeri d’Agricultura. L’oli, que pertany a la DOP Les Garrigues, va obtenir una qualificació de 9 sobre 10 per part del jurat d’aquests premis per la diversitat d’aromes secundàries que presenta, que inclouen des de la de carxofa, ametller o plataner fins a tocs de fenoll, ametllat i nous, entre altres.

A més, aquest oli verge extra compta amb la peculiaritat que va ser un oli verd elaborat la tercera setmana de novembre, quan l’oliva es trobava en el punt òptim d’aromes i qualitat, i amb un equilibri de picant i amargor molt adequat al paladar del consumidor. Fundada el 1959, la Cooperativa Agrària Espluguenca compta amb uns 60 socis productors i elabora uns 120.000 litres d’oli verge extra per any, a partir d’una collita d’uns 600.000 quilos d’olives.

Crespín durant una visita a la cooperativa de l’Espluga Calba.Subdelegació del Govern

Finalista

Com a finalista a aquest guardó va quedar també l’oli d’una altra cooperativa de la Denominació d’Origen Les Garrigues, Les Cabanes, de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, que ja va obtenir aquesta distinció en la campanya 2021-2022. En aquesta edició, l’oli d’oliva verge extra que ha rebut la puntuació organolèptica més alta en el tast cec, i que per tant es va endur el premi Especial Aliments d’Espanya, va ser l’oli presentat per l’empresa Venchipa, de Ventas de Huelma (Granada).

Aquest oli també ha estat guardonat com a millor en la modalitat Fruitat Verd Amarg. El premi a la modalitat de millor oli Fruitat Verd Dolç ha recaigut en el presentat per la cooperativa Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, de Bailén (Jaén). D’altra banda, a la categoria de Producció Ecològica el premi ha estat per al presentat per Finca La Torre, d’Antequera (Màlaga).