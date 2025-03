Una prova de realitat virtual detecta el dèficit d’atenció

La Mel, de 8 anys, ‘s’endinsa’ en una classe per portar a terme la prova. - GERARD HOYAS

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

“Ets a l’aula, no, Mel?” La Mel, de 8 anys, té posades unes ulleres de realitat virtual i està connectada a Nesplora, una aplicació que permet detectar el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens, adolescents i adults. El Centre PsiCo Lleida és l’únic de la ciutat i un dels pocs a tot Catalunya que utilitzen aquesta eina, que compta amb “una efectivitat del 96 per cent”, segons indica Cristina Vidal, directora del centre.

A través del sistema, la Mel està immersa en una classe com si d’una alumna més es tractés i atén les instruccions d’un professor, que li indica quan ha de prémer el botó en el comandament que subjecta. “La prova facilita molt la detecció del TDAH, ja que analitza moltes més variables que un test convencional”, assegura Vidal.

Així mateix, “la realitat virtual ens permet mesurar en tan sols vint minuts la inquietud motriu, l’atenció sostinguda, la capacitat d’alerta i de reacció als estímuls, entre moltes altres variables, de cada pacient”, afegeix.

D’aquesta manera, l’equip de psicòlegs i psicopedagogs del centre pot focalitzar-se durant les següents sessions de teràpia en aquells aspectes on les puntuacions de l’usuari han estat més baixes. La mare de la Mel, Anna Benabarre, acompanya la seua filla a la consulta. “Esperem confirmar si la Mel té TDAH o alguna dificultat d’aprenentatge”, explica. “Amb la tecnologia podem aconseguir que sigui un procés més divertit, perquè a nens com ella ja els costa per si mateixos mantenir l’atenció i l’interès en un full de paper”, assenyala.

Infradiagnosticat en adults

“La detecció del TDAH és complexa, especialment en l’etapa adulta”, afirma Vidal, i afegeix: “L’adult amb TDAH no detectat ha intentat portar una vida normal malgrat patir aquesta condició, per això és més fàcil que emmascari els seus símptomes.” Segons Vidal, és un trastorn infradiagnosticat en l’etapa adulta i el centre rep molta demanda d’adults que es volen sotmetre a la prova, que es divideix en 3 fases: la reacció a estímuls, la contenció d’aquests i una d’última amb molta més càrrega cognitiva i indicacions complexes.